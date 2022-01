Huawei vuole realizzare dei processori: ecco perché

Huawei sta investendo pesantemente in chipmakers, ecco quanto riferito in queste ore dalla compagnia in una nota al Wall Street Journal.

Perché Huawei investe nei produttori di chipset?

Dal 2019, il colosso di Ren Zhengfei ha dovuto far fronte a una carenza di chipset e altri componenti essenziali. Tuttavia, un recente rapporto del WSJ suggerisce che Huawei sta investendo molto in altri OEM di chip per guadagnare slancio nel settore e risolvere i suoi problemi attuali.

Negli ultimi sei mesi, quasi la metà degli investimenti nei produttori di chip è servita per far ottenere al marchio l'accesso ai semiconduttori richiesto da diverse fonti. La parte di investimento è svolta da Huawei Hubble, una divisione di investimento del produttore tecnologico cinese.

I dati mostrano che questo Hubble è profondamente coinvolto nella catena di fornitura dei semiconduttori. La maggior parte di questi investimenti sono effettuati in società energetiche nella produzione e progettazione di chipset, nonché in compagnie in grado di produrre i relativi chipset e materiali.

Tuttavia, il colosso cinese non ha rivelato il fondo che viene assegnato e investito in queste realtà. Tuttavia, una stima di questi investimenti potrebbe aggirarsi intorno alle decine di milioni di dollari USA in alcuni casi.

Alcuni analisti del settore ritengono che Huawei stia lavorando per migliorare il settore della catena di approvvigionamento di chip in Cina. Non solo questa società, ma anche altri produttori di tecnologia come Xiaomi, OPPO e Lenovo hanno effettuato tali investimenti in passato. Quindi, non è una novità in questa materia.

Il rapporto suggerisce che la società vuole risolvere la sua attuale crisi dei chip aumentando gli investimenti nell'industria dei chip e sfruttando al massimo queste condizioni che potrebbero formarsi con il supporto di HiSilicon, una sussidiaria di Huawei per la progettazione di chip.