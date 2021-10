Huawei vuole la cooperazione di tutti per lo sviluppo del 5G

Huawei Technologies chiede al settore della tecnologia globale delle informazioni e delle comunicazioni di cooperare per lo sviluppo della prossima generazione di tecnologie di rete 5G.

Huawei chiede l'aiuto di tutti per il 5G

Hu Houkun, presidente di turno di Huawei, ha recentemente affermato:

Il 5G ha fornito un notevole miglioramento delle esperienze mobili per i consumatori e sta già iniziando a potenziare diversi settori in tutto il mondo. I progressi sono stati molto più rapidi di quanto ci aspettassimo, soprattutto in termini di base di abbonati, copertura di rete e numero di terminali 5G sul mercato.

L'alto funzionario ha rilasciato la dichiarazione durante il 12° Forum globale sulla banda larga mobile del gigante tecnologico cinese all'inizio di questa settimana.

In particolare, la richiesta di cooperazione arriva dopo che la rete 5G ha visto cinque anni di distribuzione commerciale. Ad oggi, ci sono attualmente 176 reti commerciali 5G in tutto il mondo che offrono servizi a oltre 500 milioni di clienti. Inoltre, la velocità media di download della rete di ultima generazione è circa 10 volte più veloce della rete 4G, e questo ha avuto un impatto positivo in vari campi.

Al momento, il mercato enterprise conta già oltre 10.000 progetti che stanno esplorando applicazioni B2B del 5G. Ciò include le attività manifatturiere, minerarie e portuali che hanno superato diverse prove, campi su cui Huawei ha recentemente spostato la sua attenzione. Hu ha inoltre aggiunto che “In questo momento più della metà di questi 10.000 progetti da 5G a B (da 5G alle imprese) sono in Cina. Abbiamo già un numero enorme di casi d'uso, ma dobbiamo costruire casi aziendali più sostenibili”.