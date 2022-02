Huawei vuole distribuire nuovi dividendi ai suoi dipendenti

Huawei ha recentemente annunciato i suoi dati sui dividendi e continuerà a implementare i dividendi azionari nel corso dell'anno corrente. Secondo i rapporti, si stima un valore di 1,58 yuan per azione.

Huawei: grande attenzione verso i suoi dipendenti

La compagnia, al momento, è ancora alle prese con i numerosi divieti dagli Stati Uniti. Tuttavia, sappiamo che spenderà comunque decine di miliardi di fondi per distribuire dividendi ai dipendenti. Per chi non lo sapesse, i dividendi delle partecipazioni sono una parte importante del reddito dei dipendenti di Huawei.

Inoltre, la retribuzione dei dipendenti di Huawei comprende principalmente tre parti: salari, bonus e dividendi. Secondo il rapporto annuale del 2020 precedentemente pubblicato da lla società, Huawei Investment Holdings Co., Ltd. è un'impresa privata al 100% di proprietà dei dipendenti. L'azienda implementa un piano di partecipazione azionaria dei dipendenti attraverso il sindacato. Il numero di partecipanti è 121.269 (al 31 dicembre 2020) e sono tutti dipendenti dell'azienda.

Il rapporto finanziario mostra che Ren Zhengfei detiene le azioni della società come azionista. Inoltre, partecipa anche al piano di partecipazione azionaria dei dipendenti. Al 31 dicembre 2020, l'investimento totale di Ren Zhengfei era equivalente a circa lo 0,90% del capitale sociale totale della società. In passato, il prezzo delle azioni Huawei è di 7,85 yuan per azione. Allo stesso tempo, la spesa della compagnia per salari, stipendi e altri benefici nel 2022 raggiungerà i 139,095 miliardi di yuan ($ 21,8).

Il 31 dicembre 2021, Huawei ha pubblicato il suo discorso di Capodanno 2022 sul suo sito Web ufficiale e ha rivelato le sue entrate complessive nel 2021. Quest'anno, il produttore cinese si concentrerà sulle infrastrutture per lo scambio di dati nei sistemi informativi e nei dispositivi intelligenti. Quest'ultimo si svilupperà all'interno della piattaforma operativa HarmonyOS. L'azienda offrirà anche il sistema operativo EulerOS per l'infrastruttura digitale. Si dice che l'azienda cercherà e attirerà talenti di valore durante gli eventi, attraverso una selezione competitiva in tutto il mondo.

Huawei afferma inoltre che la domanda di apparecchiature per le reti di comunicazione negli ultimi anni è stabile. In quest'area, infatti, sta registrando un aumento dei ricavi. Inoltre, non fa più affidamento sul business degli smartphone come faceva in passato. Per fortuna, ha altre attività su cui ora sta concentrando la sua attenzione.