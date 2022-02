Huawei presenta il reportage di Locatelli realizzato con P50 Pro

Il colosso cinese Huawei ha appena presentato il reportage fotografico del fotografico Luca Locatelli. Si chiama “Back in Motion” ed è stato realizzato con gli ultimi flagship della compagnia, il P50 Pro e il P50 Pocket.

Back in motion: il progetto di Locatelli sviluppato con Huawei

Cos'è “Back in Motion“? Si tratta di una serie di scatti in movimento che raffigurano dei soggetti che non si sono mai fermati in un periodo in cui tutto il mondo è andato in lockdown. In un periodo storico fatto di limiti, restrizioni e chiusure, le fotografie raccontano proprio l'opposto. È un reportage di immagini che si fonda su due temi cardine: la danza e la ripartenza e l'obiettivo unico è mescolare l'uomo e il paesaggio. Da un lato troviamo la natura e dall'altro invece, la città, le scuole di danza, gli incontri, la vita, il movimento.

Gli scatti sono stati realizzati dal maestro Luca Locatelli che usa le fotografie per narrare le sue storie e per questa iniziativa ha usato le potenzialità del P50 Pro e del P50 Pocket di Huawei. A tal proposito, Pier Giorgio Furcas, Deputy General Manager di Huawei Consumer Italia, ha ribadito:

Da sempre la Serie P si contraddistingue per un’incessante ricerca del massimo nella fotografiae nell’estetica e il progetto BACK IN MOTION ha permesso di mettere in risalto al massimo queste caratteristiche dei nuovi cameraphone Huawei. Gli scatti di Luca Locatelli sono un omaggio alla qualità fotografica dei nuovi P50 Pro e P50 Pocket e rappresentano uno spunto di riflessione interessante sul periodo che stiamo attraversando e su come la natura,e noi che ne siamo parte, stiamo reagendo al presente.

Luca Locatelli, aggiunge:

In uno scenario fatto di continui stop e ripartenze,la danza e la riscoperta della natura hanno rappresentato una forma di resistenza che ho voluto raffigurare con degli scatti in abbinamento, unasintesi visiva della trasformazione che i corpi e il paesaggio vivono costantemente. BACK IN MOTION è stata un’occasione per mettere alla prova il comparto fotografico dei nuovi smartphone Huawei nel qualericonosco un livello fotografico professionalein grado di rappresentare la realtà con colori brillanti e fedeli e cogliere dettagli inaspettati dei soggetti,a prescindere dalle condizioni di luce.

Il progetto si divide in cinque dittici composti ognuno da 10 fotografie, all'interno dei quali troviamo scorci di paesaggi e soggetti ripresi durante il ballo. Possiamo vedere i parchi milanesi, le acque del Parco della Valle del Ticino e gli studenti della scuola di danza e ballerini di swing e lindy hop dello Spirit de Milan, performer del collettivo Sambos de Corazon, ballerine dell'Accademia Gens d'Ys, Kea, l'insegnante di Butoh dello Spazio Continuum di Milano.

Il reportage di Locatelli è stato trasmesso in un evento in streaming presso la Immersive Room del MEET, Digital Culture Center di Milano, in occasione del debutto italiano dei nuovi P50 Pro e P50 Pocket del colosso cinese. Ecco il video trailer.

La digital exhibition si può vedere online a questo link. Troviamo i 20 scatti del fotoreporter e il video racconto del reportage.