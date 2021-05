Mancano pochissimi giorni alla Festa della Mamma e Huawei ha pensato ad una serie di promozioni super interessanti per le mamme tech addicted. Eccovi tanti spunti interessanti da osservare per fare un regalo top.

Huawei: regali per le mamme tech

Avrete tempo fino al 10 maggio sul Huawei Store per acquistare alcuni dei prodotti più interessanti del brand cinese. Per esempio, citiamo la Huawei Band 6 in colorazione “Sakura Pink” o le cuffie FreeBuds 4i in tinta “Red Edition”. Ricordate che potete acquistarli con spedizione gratuita dallo Store della compagnia. Per usufruire di uno sconto del 10% aggiuntivo dovrete inserire il codice AMUM10 al momento del pagamento.

A tal proposito, il dirigente del marchio Pier Giorgio Furcas, Deputy General Manager Huawei CBG Italia, ha così dichiarato:

Da quando nella primavera dello scorso anno abbiamo lanciato il nostro e-commerce in Italia, sono stati tantissimi gli utenti ad approfittare delle iniziative speciali messe a punto per le ricorrenze. Siamo orgogliosi di offrire un servizio impeccabile di consegna prodotti e di assistenza ai nostri clienti anche dopo l’acquisto, soprattutto nelle occasioni speciali in cui gli utenti scelgono Huawei per un regalo ai loro cari.

L’offerta è sempre più interessante per la Community Tech di Huawei; all’interno di questa area riservata si trovano tanti sconti e promozioni esclusive. Fra le promo più interessanti, citiamo queste:

Huawei Watch GT2 42 mm in versione Elegant Refined Gold a soli 143,10 euro al posto di 249,90 euro;

Presnte anche un potente PC MateBook D14 con Intel i5, 8 GB di RAM e 256 GB di storage a 629,10 euro anziché 699,00: il laptop ideale per chi è alla ricerca di performance senza compromessi in un design leggero, sottile ed elegante;

I nuovissimi auricolari FreeBuds 4i sono invece il regalo perfetto per le mamme che amano ascoltare musica, fare call di lavoro e non solo mentre fanno altro. Costano 80,10 euro al posto di 89;

Infine, troviamo il Huawei P40 Pro con quattro fotocamere realizzate da Leica e che costa solo 584,10 euro al posto di 1074,89 euro.

