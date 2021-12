Huawei svelerà un nuovo MateBook il 23 dicembre

Huawei lancerà i nuovi portatili della famiglia MateBook next-gen il prossimo 23 dicembre. Oltre agli smartphone, il colosso cinese ha una gamma di laptop di successo con il marchio in questione.

Huawei: le caratteristiche del nuovo MateBook

Da quando gli Stati Uniti hanno imposto sanzioni alla società, l'azienda ha spostato la sua attenzione dai telefoni ad altri dispositivi elettronici di consumo, compresi computer e wearable.

Il gigante della tecnologia con sede in Cina ha ora annunciato che è tutto pronto per lanciare la prossima generazione di laptop della serie MateBook nel suo mercato interno. L'azienda ha confermato che l'evento si terrà il 23 dicembre in Cina.

Con l'annuncio, la società ha condiviso tre diversi poster teaser, che fanno luce sulle caratteristiche del prossimo dispositivo. Il primo mostra l'introduzione dei gesti aerei attraverso la fotocamera frontale, consentendo un controllo più semplice delle funzioni.

Un altro teaser suggerisce la funzionalità di collaborazione multischermo attraverso diversi prodotti del marchio, inclusi smartphone, tablet, monitor e altro ancora. Il terzo invece, riguarda due diverse piattaforme ecologiche sui dispositivi: Windows e Android.

Si dice che la società utilizzerà la tecnologia a ultrasuoni per il riconoscimento dei gesti senza contatto e la funzione di controllo. Questa è la stessa feature che viene utilizzata nei settori ad alta tecnologia come quello medico, dei semiconduttori, aerospaziale e altro ancora.

Finora, Huawei non ha rivelato il nome del prodotto o la linea che verrà lanciata in Cina il 23 dicembre. Ma dal modo in cui sta spoilerando le sue funzionalità, ci aspettiamo di saperne di più nei prossimi giorni.

Il mese scorso, l'azienda cinese aveva presentato il MateBook E 2-in-1, segnando il debutto del primo laptop ibrido del marchio.