Il livello di sviluppo dei display nel settore degli smartphone è estremamente alto. Negli ultimi anni, c'è stata una seria ricerca per produrre device full screen. Abbiamo visto il design della tacca, la goccia d'acqua, il foro, la fotocamera pop-up, la pillola dual-selfiecam e molte altre soluzioni. Tuttavia, dal punto di vista strutturale, la fotocamera under-display dovrebbe essere la soluzione migliore per il pannello Per quanto riguarda i telefoni con tale feature, i produttori cinesi stanno portando avanti il trend. Pochi giorni fa, Letsgodigital ha esposto un nuovo brevetto relativo ai futuri telefoni di Huawei. Dal patent, il dispositivo sembra che utilizzi una selfiecam under-display.

Huawei: il brevetto che non ti aspetti

Secondo i rapporti, il documento è stato presentato da Huawei Technologies Co., Ltd. al National Intellectual Property Office (CNIPA) il 15 dicembre 2020 ed è stato autorizzato il 9 luglio 2021.

A giudicare dai disegni correlati alla documentazione richiesta dall'OEM cinese, il telefono adotta un design a schermo intero e la cornice dello schermo è molto stretta. Inoltre, non c'è nessun foro nella parte superiore del pannello e c'è solo un jack da 3,5 mm per le cuffie e un auricolare nella parte superiore del telefono. Pertanto possiamo affermare che questo gadget è dotato di una fotocamera sotto lo schermo.

Non ci sono pulsanti fisici sul lato sinistro del telefono e ci sono due tasti fisici sul frame laterale destro. Questi dovrebbero essere relativi allo slot per la nano-SIM e per il modulo di accensione. C'è un microfono, una porta USB-C e speaker stereo nella parte inferiore.

Il design del retro del telefono è relativamente semplice. Il modulo della fotocamera è posto in alto a sinistra, con tre fotocamere e un flash.

Ad ogni modo, questa non è la prima volta che Huawei ha richiesto un brevetto per il design della fotocamera sotto lo schermo. Anche a gennaio di quest'anno, un altro docuemento per una selfiecam under-display è arrivato sul web.

A giudicare da questo terminale relativo al brevetto di gennaio, il device dovrebbe puntare al segmento di fascia media all'interno.

