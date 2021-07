Di recente, ci sono state molte voci che affermavano che Huawei avrebbe tenuto una conferenza per il lancio di un nuovo prodotto il 29 luglio. In questo evento, è stato riferito che la società intende svelare la sua futura ammiraglia, il famigerato e tanto chiacchierato P50.

Huawei P50: votato all'imaging

Non di meno, la serie Huawei P50 sarà la prima ad utilizzare HarmonyOS nativamente. In quanto tale, questi device non verranno forniti solo con le funzionalità HarmonOS esistenti. Sembra proprio che la nuova gamma di prodotti del marchio cinese arriverà con alcune nuove ed esclusive features.

Il comparto fotografico della imminente serie di device in arrivo sarà un aspetto a cui prestare attenzione. Secondo i rapporti precedenti, i flagship verranno dotati dell'ultimo sensore personalizzato Sony da 1/1,18 pollici. Il nome di questo chipset non è ancora pubblico ma potrebbe essere IMX800. Infine, questo diventerà anche il più grande sensore di Sony mai prodotto finora. Allo stesso tempo, utilizzerà l'esclusiva disposizione RYYB di Huawei.

Allo stesso tempo, la serie P50 lancerà anche una serie di nuove funzioni nel reparto di imaging. L'azienda ottimizzerà anche alcune delle caratteristiche che miglioreranno la robustezza complessiva della fotocamera. In termini di hardware, considerando che le scorte di Kirin di Huawei si stanno esaurendo, questa serie avrà probabilmente un processore Snapdragon 888 privo del modulo 5G. Nonostante si tratti di un chip LTE, le prestazioni saranno identiche a quelle della controparte che abbiamo già visto su molti altri device.

A causa di problemi di catena di approvvigionamento, i nuovi P50 hanno dovuto adottare diverse soluzioni. Secondo gli ultimi report, la versione finale di questo smartphone sarà più piccola del previsto. I diversi modelli di questa line-up disporranno di pannelli aventi dimensioni differenti.

L'iterazione standard utilizzerà una soluzione a schermo flat di Visionox, mentre la versione Pro+ utilizzerà l'ultimo display curvo di BOE. Inoltre, il modello Pro verrà fornito con un design dello schermo iperboloide ibrido.

A parte questi tre modelli, non ci sono segnalazioni di altri modelli di questa serie. Oltre alla versione base, ci saranno diversi obiettivi ausiliari che supportano il riconoscimento delle impronte digitali sotto lo schermo e due speaker nella parte superiore e inferiore.

Huawei

Smartphone