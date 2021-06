Huawei Technologies è apparentemente determinata a sviluppare semiconduttori avanzati all'avanguardia. La notizia arriva nonostante la società stia affrontando le sanzioni statunitensi che gli impediscono di acquisire chipset dal suo principale fornitore di chip, TSMC.

Huawei svilupperà semiconduttori avanzati, nonostante tutto

Secondo un rapporto di NikkeiAsia, il gigante della tecnologia cinese intende sviluppare una tecnologia relativa ai semiconduttori leader del settore, secondo Catherine Chen, direttore di Huawei e vicepresidente senior. Il funzionario ha anche aggiunto che l'azienda non ha intenzione di ristrutturare la sua unità di progettazione di chip, HiSilicon. In altre parole, la società non licenzierà nessuno dalla sua controllata.

Al momento, la compagnia ha più di 7.000 dipendenti. Questo numero considerevole sarebbe probabilmente difficile da mantenere considerando che l'unità potrebbe non essere in grado di contribuire ai guadagni dell'azienda per diversi anni.

Tuttavia, Chen ha affermato che la società è di proprietà privata e non è influenzata da forze esterne, mentre la sua direzione ha indicato che intende mantenere attiva HiSilicon nonostante le sanzioni statunitensi. L'unità di progettazione di chip è stata fondata nel 2004 ed è considerata uno degli sviluppatori di SoC più avanzati al mondo, nota anche per aver realizzato la linea di CPU Kirin per gli smartphone Huawei.

Nel primo trimestre di quest'anno, l'unità ha registrato vendite per 385 milioni di dollari USA, che hanno segnato un notevole calo dell'87% rispetto alle vendite più alte mai registrate dall'azienda nel secondo trimestre del 2020. Chen ha inoltre aggiunto che l'azienda non ridurrà la forza lavoro di HiSilicon e continuerà a sviluppare semiconduttori gestendo le sanzioni che dovrebbero rimanere per altri due o tre anni. La società promuoverà anche le proprie industrie di semiconduttori e acquisirà nuovi partner facenti parte della catena di approvvigionamento che non si affidano alla tecnologia statunitense.

