Huawei sta crollando, ma è (ancora) un esempio di resilienza

Huawei riporta un calo delle entrate del 2021 del 28,9% su base annua, ma esprime resilienza. L'azienda non intende mollare ed è pronta a fare di tutto per tornare in auge nel mercato della telefonia mobile.

Le proiezioni dei guadagni per il 2022 di Huawei non sono positive

Il gigante tecnologico cinese si sta ancora riprendendo dal pesante regime di sanzioni imposto dal governo degli Stati Uniti che ha portato ad una spirale discendente delle sue entrate. I rapporti in Cina indicano che Huawei ha previsto un calo delle entrate del 28,9% rispetto ai suoi rendimenti dello scorso anno.

La proiezione delle entrate del 2022 si attesta a 634 miliardi di yuan, mentre i risultati del quarto trimestre mostrano un rallentamento del 19% rispetto al trimestre precedente e le entrate del quarto trimestre sono previste a 178,2 miliardi.

uawei ha avuto un notevole rimbalzo in alcuni aspetti delle sue attività, ma gli effetti devastanti delle sanzioni statunitensi sono ancora visibili nel suo bilancio. La compagnia non è ancora in grado di generare nuovi prodotti e vendere nei vari mercati in cui aveva stabilito un punto d'appoggio prima del duro colpo degli Stati Uniti e di alcuni suoi alleati.

L'attuale presidente di Huawei, Guo Ping, afferma che la sua attività di telecomunicazioni rimane forte, e anche le altre linee di attività stanno crescendo rapidamente.

Il calo arriva dal business degli smartphone/tablet dell'azienda, il quale è stato messo a dura prova dalle sanzioni. Tuttavia, l'OEM asiatico rimane positivo e insiste sul fatto che non modificherà i suoi ideali a causa dei cambiamenti nell'ambiente esterno, ma continuerà a perseguire i suoi progetto nonostante i colli di bottiglia e le difficoltà imposte dal mercato.

La società continua a generare fiducia nel personale con le sue prospettive positive per il 2022, con numerose opportunità per ottenere performance incredibili. Speriamo bene.