Huawei: sta arrivando un nuovo device 4G

Il misterioso smartphone Huawei con modem LTE e supporto alla ricarica da 40W appare sul portale per la certificazione cinese 3C.

Huawei: cosa sappiamo del nuovo smartphone LTE?

Sebbene il colosso cinese stia lottando per riuscire a produrre nuovi telefoni, ha ancora in programma di rilasciare nuovi modelli nei prossimi mesi. Un misterioso smartphone targato Huawei ha ora fatto la sua comparsa presso l'agenzia di certificazione 3C. L'elenco rivela alcuni dettagli chiave sul telefono. Diamo un'occhiata a ciò che questo dispositivo ha da offrire e soprattutto, in quali mercati arriverà.

Secondo @WHYLAB, un nuovo smartphone del marchio cinese con numero di modello BAL-AL00 è stato certificato dalla 3C cinese. L'elenco dice che il telefono sarà limitato alla connettività 4G, e questo non deve sorprende, viste le sanzioni imposte dal governo degli Stati Uniti.

Oltre a ciò, il portale rivela che il midrange verrà spedito con un charger da muro da 40 W avente numero di modello HW-100400C02. Questo alimentatore è in grado di caricare i dispositivi alle seguenti velocità: 5 V 2 A, 9 V 2 A e 10 V 40 A.

Sarà il flip phone di cui tanto si parla?

Nelle notizie correlate, si dice che Huawei lancerà il suo primo smartphone pieghevole a conchiglia. Abbiamo anche segnalato un nuovo sviluppo riguardante questo telefono proprio poche ore fa. Probabilmente, il terminale sopra citato potrebbe essere proprio il primo flip phone del brand asiatico.

Si dice che il primo foldable simile a Galaxy Z Flip3 di Huawei disponga di un design a cerniera meno complesso ma alquanto resistente.. Secondo quanto riferito, questa cerniera è in fase di produzione di massa da parte di Zhaoli Technology.

Detto questo, ci aspettiamo che Huawei BAL-AL00 riceva più altre certificazioni se sarà pronto per arrivare effettivamente sul mercato. Allo stesso tempo, non vediamo l'ora di saperne di più tramite leak e teaser ufficiali.