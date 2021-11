Il prossimo smartwatch di Huawei monterà un nuovo sensore

Sono ben lontani i tempi in cui gli smartwatch erano considerati dispositivi hi-tech di poco interesse al più utili per controllare al volo le notifiche in arrivo. Oggigiorno, anche senza spendere un capitale, è possibile acquistare dispositivi wearable non solo in grado di tracciare centinaia di tipologie differenti di allenamenti, ma anche registrare il battito cardiaco, tracciare l'ECG, registrare la qualità del sonno e molto altro.

Un sensore di alto livello per lo smartwatch di Huawei

Huawei, da potenza mondiale in campo wearable, avrebbe in programma la realizzazione di uno smartwatch munito di sensore per la pressione sanguigna. Il rumor lanciato in Cina dal leaker “Changan Digital King” svela che lo smartwatch Huawei con sensore per la pressione sanguigna avrebbe superato i test per essere considerato come un dispositivo medico e che sarebbe pronto al lancio già per il prossimo mese.

Lo scorso settembre un rapporto svelava che Huawei aveva registrato il marchio Huawei Watch D presso l'EUIPO (European Union Intellectual Property Office). e secondo alcuni si tratterebbe proprio dello smartwatch Huawei con il sopracitato sensore. Huawei è attualmente il secondo produttore mondiale di smartwatch dietro Apple: se la compagnia cinese dovesse lanciare un nuovo smartwatch con il sensore per la pressione sanguigna, potrebbe conquistare importanti quote di mercato proprio ai danni di Apple.

La compagnia californiana, infatti, sarebbe ancora piuttosto indietro con i lavori di implementazione del sopracitato sensore, il cui lancio dovrebbe coincidere con gli Apple Watch Series 8 attesi per il prossimo anno. A tal proposito, la compagnia statunitense starebbe spingendo anche per introdurre un sensore in grado di registrare i livelli di glicemia nel sangue, un parametro estremamente importante per i diabetici.

Trattandosi di un rumor non è affatto certo che Huawei svelerà questo smartwatch nel breve periodo, ma molti indizi ci fanno pensare che ben presto torneremo a parlarne, magari proprio in occasione del lancio ufficiale.