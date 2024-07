HUAWEI Smart Band 8: sconto EPICO del 34% su Amazon

Scopri l’innovativa HUAWEI Smart Band 8, oggi disponibile su Amazon con uno sconto eccezionale del 34%. Questo dispositivo rappresenta un’ottima occasione per migliorare la tua quotidianità grazie alle sue numerose funzionalità avanzate.

Approfitta subito di questa promozione e acquistala al prezzo speciale di soli 39,00 euro, anziché 59,00 euro.

HUAWEI Smart Band 8: le scorte a disposizione sono quasi finite

La HUAWEI Band 8 si distingue per il suo design leggero e sottile, che unisce eleganza e praticità. Il display AMOLED senza bordi offre una visione chiara e brillante, mentre la sua leggerezza ti farà dimenticare di averla al polso. È compatibile con smartphone Android e iOS, permettendoti di scaricare l’app HUAWEI Health per sfruttare al massimo tutte le sue funzionalità.

Uno dei punti di forza di questa smart band è il monitoraggio scientifico del sonno. Grazie al sistema TruSleep 3, la HUAWEI Band 8 traccia ogni secondo del tuo riposo, fornendo strumenti e suggerimenti utili per migliorare la qualità del sonno. La vasta scelta di quadranti, con oltre 10.000 opzioni disponibili tramite l’app HUAWEI Health, ti permette di personalizzare il display secondo i tuoi gusti e di utilizzare foto per creare quadranti unici e riflettere la tua personalità.

La durata della batteria è un altro aspetto che rende la HUAWEI Band 8 una scelta vincente. Con una ricarica completa in circa 45 minuti, offre fino a 14 giorni di autonomia, oppure 9 giorni in condizioni di utilizzo normali. Inoltre, una ricarica rapida di soli 5 minuti è sufficiente per garantire 2 giorni di autonomia, rendendo questa smart band perfetta per chi ha una vita frenetica.

Per chi ama mantenersi in forma, la HUAWEI Band 8 offre 100 modalità di allenamento tra cui scegliere. È in grado di riconoscere automaticamente se stai correndo o camminando, rileva i principali stili di nuoto e monitora la frequenza cardiaca durante l’allenamento in vasca. Questo dispositivo è un vero e proprio esperto di salute al polso, grazie alle tecnologie HUAWEI Tru Series. Il sistema TruSeen 5 monitora continuamente la SpO2 e la frequenza cardiaca, mentre la tecnologia TruRelax ti aiuta a gestire lo stress con esercizi di respirazione.

Con l’algoritmo AI aggiornato, la HUAWEI Band 8 monitora costantemente la tua frequenza cardiaca e ti avverte in caso di anomalie, garantendo una maggiore tranquillità. Approfitta subito di questo mega sconto su Amazon per portare a casa la HUAWEI Smart Band 8 al prezzo ridicolo di soli 39,00 euro, prima che sia troppo tardi.