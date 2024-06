HUAWEI sconta il Watch GT3 Pro: risparmio enorme con questo COUPON

Huawei ti offre una ghiotta possibilità su Watch GT 3 Pro 46mm Light Titanium, uno smartwatch che combina design raffinato e funzionalità avanzate. Questo dispositivo è ideale per chi cerca un accessorio elegante senza compromettere le prestazioni tecnologiche. Scopriamo insieme tutte le sue caratteristiche.

Design e Materiali di Alta Qualità

Il Huawei Watch GT 3 Pro 46mm Light Titanium presenta una cassa in titanio leggero, un materiale che garantisce resistenza e leggerezza. Il vetro zaffiro protegge il display, offrendo una durevolezza eccezionale e un tocco di lusso. Con un peso di soli 54 grammi (senza cinturino), è comodo da indossare tutto il giorno.

Display AMOLED e funzioni Fitness

Il display AMOLED a colori da 1,43 pollici offre una qualità visiva straordinaria. Con una risoluzione elevata e colori vividi, è perfetto per visualizzare notifiche, messaggi e dati relativi alla salute e al fitness. Il touchscreen supporta gesti di scorrimento e tocco, rendendo l’interazione con lo smartwatch intuitiva e piacevole.

Il Watch GT 3 Pro è dotato di una serie di sensori avanzati, tra cui:

Accelerometro

Giroscopio

Magnetometro

Sensore ottico della frequenza cardiaca

Barometro

Termometro

Questo smartwatch è dotato di numerosi sensori avanzati, tra cui un accelerometro, un giroscopio, un magnetometro, un sensore di frequenza cardiaca ottico, un barometro e un sensore di temperatura. La tecnologia HUAWEI TruSeen™ 5.0+ garantisce un monitoraggio preciso della frequenza cardiaca, mentre la funzione di analisi ECG fornisce misurazioni in tempo reale e avvisi su potenziali rischi per la salute del cuore.

Con un livello di impermeabilità di 5 ATM, il Huawei Watch GT 3 Pro è perfetto per le attività acquatiche come il nuoto. È anche conforme allo standard EN13319 per gli accessori subacquei e supporta l’immersione libera fino a 30 metri di profondità. Tuttavia, non è adatto per immersioni subacquee tecniche o attività con alta pressione dell’acqua.

Autonomia e connettività

La batteria offre un’autonomia fino a 14 giorni con un uso tipico e fino a 8 giorni con un uso intensivo. La ricarica wireless rapida permette di ottenere il 25% della carica in soli 10 minuti. Il dispositivo è compatibile con smartphone Android (versione 6.0 o superiore) e iOS (versione 9.0 o superiore), con connettività Bluetooth e NFC per un’ampia gamma di funzionalità.

Offerta Speciale e Codice sconto

Per un periodo limitato, Huawei offre un’opportunità unica di risparmio sull’acquisto del Watch GT 3 Pro 46mm Light Titanium. Inserisci il codice promozionale ABMOW10 al momento dell’acquisto e usufruisci di uno sconto del 10% di sconto sul prezzo di vendita. Visita il sito ufficiale di HUAWEI per acquistare il Watch GT 3 Pro 46mm Light Titanium ad un prezzo mai visto prima.