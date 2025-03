Huawei Pura X ufficiale, non è il classico flip phone: Samsung, prendi appunti

Huawei ha appena svelato il nuovissimo Pura X, smartphone pieghevole che si distingue in maniera piuttosto evidente rispetto ai modelli ora in circolazione.

Con questo interessante dispositivo, Huawei prova a creare una soluzione intermedia tra i flip phone e i foldable a forma di libro, proponendo un modello ibrido che cattura fin da subito l’attenzione per la sua estrema versatilità.

Presentato ufficialmente in Cina, Huawei Pura X è stato descritto come un dispositivo a “piegatura ampia”: definizione che, senza ombra di dubbio, ne sottolinea le peculiarità rispetto ai competitor.

Huawei Pura X: caratteristiche tecniche e prezzo

Immagini

La struttura di Huawei Pura X ricorda vagamente quella dei flip phone, come Samsung Galaxy Z Flip 6 o il Motorola Razr, con un display esterno posizionato accanto alle fotocamere, utile per interazioni rapide. Tuttavia, è lo schermo interno a fare la differenza: siamo al cospetto di un ampio pannello con aspect ratio di 16:10, che si avvicina più alle proporzioni di un iPad Mini, offrendo una superficie di visione più generosa rispetto ai modelli tradizionali.

Il display pieghevole di Huawei Pura X misura nello specifico 6,3 pollici e, pur non raggiungendo le dimensioni dello schermo presente sul Motorola Razr+, garantisce una fruizione più immersiva grazie alla sua forma allungata: nessun problema utilizzandolo sia in modalità verticale e sia in orizzontale. Il display esterno, invece, si caratterizza per una diagonale di 3,5 pollici, risultando più compatto ma ugualmente funzionale per le notifiche e le operazioni da compiere al volo.

Alimentato con una batteria da 4.720 mAh, Huawei Pura X promette un’autonomia in grado di coprire tutta la giornata, anche con un utilizzo intenso. Il prezzo di partenza in Cina è di 7.499 yuan, circa 953 euro al cambio, ma al momento non ci sono informazioni circa un eventuale lancio globale. Di sicuro, Huawei Pura X è uno smartphone pieghevole che non passa inosservato e, proprio in virtù della sua praticità, potrebbe spingere molte aziende concorrenti a rivedere le strategie di produzione per i modelli futuri.