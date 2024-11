Huawei Pura 70 Ultra: pura occasione grazie ad un ultra-sconto

Già il nome “Pura” lascia ben intendere l’ambizione con cui Huawei ha approcciato questo progetto. La desinenza “Ultra” alza ulteriormente l’asticella, portandola laddove in ballo c’è la sfida ai massimi livelli, dove i top di gamma si strappano quote di mercato a colpi di specifiche. In tal senso Huawei recita un ruolo particolare ed in questo dispositivo ha infuso tutto il meglio del proprio R&D in ambito smartphone. Il risultato? Huawei Pura 70 Ultra è uno smartphone che rappresenta il massimo della tecnologia e del design Huawei, puntando su un comparto fotografico avanzato, un display straordinario e prestazioni impeccabili. E il design è immediatamente iconico.

Se tutto ciò si sposa con uno sconto extra ed un coupon che portano il prezzo ai minimi, ecco che l’opportunità prende il largo.

Huawei Pura 70 Ultra, eleganza e comfort

Il design del Huawei Pura 70 Ultra combina materiali di alta qualità e un’estetica minimalista. La cover posteriore in similpelle dona al dispositivo un tocco oltremodo elegante, al limite del sofisticato, mentre il corpo del telefono, leggermente arrotondato e dalle dimensioni compatte, risulta comodo da impugnare. Con un peso di 226 grammi e uno spessore di 8,4 mm, il dispositivo bilancia ergonomia e solidità, garantendo una piacevole esperienza d’uso quotidiana.

Lo schermo OLED da 6,8 pollici con risoluzione 1260 x 2844 pixel e frequenza di aggiornamento di 120Hz offre una qualità visiva superiore. Con una luminosità massima di 2500 nits, il Huawei Pura 70 Ultra garantisce una leggibilità eccezionale anche alla luce diretta del sole, rendendolo perfetto per l’utilizzo all’aperto. I colori appaiono vivaci, i dettagli nitidi e le immagini fluide, ideali per guardare video o navigare sul web con la massima qualità.

Dettagli di questo tipo fanno la differenza ogni singolo giorno: il comfort nell’utilizzo rende il Pura un compagno fedele in ogni circostanza, regalando un’esperienza piacevole e performante.

La fotocamera TOP

Uno dei punti di forza del Huawei Pura 70 Ultra è senza dubbio il comparto fotografico, in assoluto tra i migliori sul mercato. La fotocamera principale da 50 megapixel è dotata di un sensore da 1 pollice e apertura variabile da f/1.6 a f/4.0, che permette di catturare immagini luminose anche in condizioni di scarsa illuminazione. Questa tecnologia avanzata si adatta automaticamente alla luce ambientale, garantendo foto straordinarie in qualsiasi contesto.

L’innovativa Ultra Lighting Pop-out Camera, soprattutto, è un elemento distintivo: si tratta di un sistema retrattile che si attiva solo quando necessario, consentendo uno zoom ottico 3,5x e digitale fino a 100x. Grazie al sistema XD Motion Engine, le immagini risultano incredibilmente dettagliate anche durante il movimento, una caratteristica ideale per catturare soggetti in movimento come auto o sportivi con una chiarezza impeccabile: in questo non soltanto il Pura 70 Ultra è superiore, ma segna una profonda differenza rispetto alla gran parte dei dispositivi della medesima fascia di prezzo.

Oltre alla fotocamera principale, il Pura 70 Ultra include un obiettivo ultra-grandangolare da 40 megapixel e un teleobiettivo macro da 50 megapixel, creando un set fotografico versatile e professionale. L’ultra-grandangolare permette di catturare ampi panorami senza perdere dettagli, mentre il telemacro è perfetto per scatti ravvicinati estremamente dettagliati. Questa combinazione rende il Pura 70 Ultra adatto a qualsiasi scenario fotografico, da vasti paesaggi a primi piani minuziosi.

Prestazioni e potenza: processore Kirin 9010

Huawei Pura 70 Ultra monta il processore Kirin 9010, chipset di ultima generazione a 7 nm che assicura potenza elevata e una gestione fluida delle attività. Con 16 GB di RAM, lo smartphone garantisce un’esperienza multitasking impeccabile, permettendo di passare rapidamente tra le app e di utilizzare software complessi senza rallentamenti. La memoria interna da 512 GB offre un ampio spazio per salvare foto, video e file di grandi dimensioni, eliminando la necessità di espandere ulteriormente la memoria.

Il Pura 70 Ultra si dimostra pertanto un’ottima scelta anche per i gamer che vogliono portare in mobilità l’emozione della sfida: grazie alla sua potenza, supporta i giochi più avanzati graficamente e offre una fluidità impressionante con il display a 120Hz. L’esperienza di gioco è resa ancora più coinvolgente dall’ampio schermo OLED, che mostra i dettagli con una precisione tale da immergere l’utente completamente nell’azione.

Con una batteria da 5200 mAh, il Huawei Pura 70 Ultra offre una lunga durata anche per un uso intensivo. È ideale per chi necessita di un dispositivo affidabile tutto il giorno, sia per lavoro che per svago. La ricarica rapida da 100W permette di riportare il dispositivo al 100% in breve tempo, un’ottima soluzione per chi è sempre in movimento e non può permettersi di rimanere senza batteria.

Huawei Pura 70 Ultra è animato da sistema operativo HarmonyOS, l’ecosistema proprietario di Huawei, ormai decisamente maturo, che offre un’interfaccia fluida e intuitiva. Sebbene il dispositivo non supporti i servizi Google, Huawei ha sviluppato AppGallery, uno store alternativo ricco di app popolari, che garantisce una user experience completa. Il Pura 70 Ultra è inoltre compatibile con Petal Maps, Petal Search e molte altre app native Huawei, che rendono semplice e piacevole l’utilizzo quotidiano.

L’offerta

La ciliegina sulla torta è nella grande occasione apertasi in queste ore. Il prezzo di 1499 Euro, infatti, scende a soli 1299 Euro (con un paio di auricolari FreeClip in omaggio) e sull’onda del Black Friday in arrivo il prezzo scende già di un ulteriore 11% per tutti coloro i quali sfrutteranno il coupon esclusivo ASINGLES11. In un solo colpo, insomma, si scende da 1499 a 1156 Euro e le FreeClip sono in omaggio.

In collaborazione con Huawei