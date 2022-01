Huawei P50 Pro, un vero camera-phone: Recensione

La nostra recensione di Huawei P50 Pro è online, il nuovo top di gamma del colosso cinese ci ha convinti sotto molti punti di vista. Peccato per l'assenza dei servizi Google, la vera grossa limitazione degli smartphone Huawei degli utlimi anni.

L'ottimo hardware top di gamma di P50 Pro vede protagonista il potente SoC Qualcomm Snapdragon 888, purtroppo soltanto in versione 4G. Anche l'assenza del 5G è figlia dell'esclusione del brand cinese dal mercato statunitense, nonché delle restrizioni imposte dal governo americano ai produttori di chip, per l'accesso alle reti di ultima generazione.

Ci ha stupiti il comparto fotografico, realizzato in collaborazione con Leica e in grado di effettuare scatti eccellenti, degni di una fotocamera di ultima generazione. Il parco ottiche è completo e versatile e ci è piaciuto molto lo zoom ottico 3.5x, che consente di arrivare fino a 100x con una perdita di dettaglio minima.

Per maggiori dettagli e per scoprire come si comporta Huawei P50 Pro nell'uso di tutti i giorni, vi invitiamo a leggere la nostra recensione completa.