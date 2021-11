Huawei punta al mondo wearable: in arrivo un nuovo smartwatch

Huawei Watch GT Runner rappresenta la prossima sfida del colosso cinese per il mercato dei dispositivi wearable. In queste ore, infatti, tramite un teaser pubblicato sui canali ufficiali dell'azienda sul social network Weibo, abbiamo l'opportunità di scoprire parte del design del nuovo smartwatch realizzato da Huawei.

Dalle poche informazioni disponibili, Huawei Watch GT Runner disporrà di un design di alto livello con una cassa circolare – non è ancora chiaro se la ghiera circolare sia fusa con lo chassis o magari mobile come quella di Samsung Galaxy Watch4 Classic -, una corona e un tasto fisico laterale.

Huawei Watch GT Runner arriverà il 17 novembre

Il nome stesso del prodotto implica evidentemente un'attenzione particolare agli sportivi e a chi ama la corsa: sappiamo che offrirà loro i dati sul ritmo della corsa, l'indice delle prestazioni, la distanza percorsa, il sensore GPS per valutare con precisione il tracciato percorso e i battiti cardiaci. È più che lecito attendesi però ulteriori funzionalità non ancora svelate come il calcolo delle calorie bruciate, il tracking dell'ossigenazione del sangue e magari funzionalità aggiuntive pensate esclusivamente per i corridori.

Atteso al lancio il prossimo 17 novembre, lo smartwatch di Huawei monterà HarmonyOS e magari disporrà anche di particolari funzionalità legate proprio alla presenza della nuova piattaforma mobile.