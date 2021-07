Nel corso dell'evento di ufficializzazione della serie di smartphone Huawei P50, la società ha rivelato di aver lanciato un programma relativo all'aggiornamento di dispositivi più vecchi.

47 euro per aumentare la memoria

In buona sostanza, chi possiede i telefoni Mate, P, nova e Enjoy sarà in grado di aggiornare la propria memoria interna con una piccola tariffa ( CNY369, circa 47 euro al cambio), per avere spazio per il sistema operativo Harmony e non perdere file preziosi.

I terminali interessati sono le serie Mate 9, Mate 10, Mate 20, Mate 30, P10, P20 e P30, ad eccezione delle versioni Lite, che non sono idonee. Questi telefoni potranno ottenere maggiore spazio di archiviazione, il che significa che i telefoni con 64 GB di storage interno riceveranno un aggiornamento da 128 GB, quelli da 128 GB passeranno a 256 GB e i dispositivi con 256 GB riceveranno 512 GB di spazio di archiviazione.

Altri dispositivi dell'ex colosso cinese – dal nova 2s (annunciato a dicembre 2017) a al moderno nova 7 SE 5G Youth – potranno ottenere l'aggiornamento entro la fine dell'anno.

Sebbene Huawei non si sia ancora manifestata in proposito, fonti cinesi affermano che anche la maggior parte delle ammiraglie dell'ex sub-brand Honor saranno conglobate nel programma.

Di seguito, ecco l'elenco completo dei dispositivi al momento idonei all'aggiornamento:

Il programma è attualmente disponibile solo in Cina, ma potrebbe espandersi ai mercati esteri.

