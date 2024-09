Huawei per il Back to School: sconti, occasioni e una grande novità in arrivo

Back to School non significa soltanto ritorno a scuola e alla routine quotidiana. Non significa soltanto un’estate che muore e una nuova stagione che nasce. Back to School è anche una pioggia di grandi occasioni, soprattutto in casa Huawei dove per pochi giorni ancora è possibile incontrare sconti che arrivano anche al 50% (ed uno speciale coupon spinge l’adrenalina ancor oltre). Settembre diventa così il trampolino per il grande rilancio: è il momento in cui si mettono i traguardi in tavola e poi si inizia a lavorare per raggiungerli con voglia e ambizione. Se a tutto ciò ci si aggiungono anche strumenti digitali in grado di supportare la nostra carica e la nostra creatività, la reazione chimica sarà immediata: è questo il momento di scegliere, di alzare l’asticella e di prendere la rincorsa.

Tutte le offerte sono a tempo limitato, dunque non resta che sfogliare la margherita e iniziare immediatamente a cercare il laptop, il tablet, lo smartwatch o lo smartphone desiderato: la vetrina è piena di occasioni, molte delle quali assolutamente nuove. I prezzi in offerta qui indicati possono precipitare di un ulteriore 12% per gli studenti se solo si applica il coupon che è possibile trovare su Huawei Store: occasioni uniche, insomma, da sfruttare prima che la parentesi del Back to School termini e tutte le opportunità vadano a sfumare.

Back to School, tutte le offerte Huawei

Con il seguente excursus abbiamo raccolto tute le migliori offerte che Huawei Store è in grado di proporre in questi giorni. Occhio ai prezzi e agli sconti, ma non dimenticare di applicare il coupon che troverai sullo store perché grazie a questo semplice accorgimento è possibile far cadere i prezzi ancor più in basso. In alcuni casi si tratta di prodotti mai stati in offerta prima d’ora, in altri sono disponibili offerte lampo che solo in queste ore sarà possibile cogliere. Non resta che affrettarsi, insomma:

PC

Tablet

Wearable

Audio

FreeClip

da 199,90 a 179 Euro

Smartphone

Pura 70da 999 a 899 Euro con Huawei Watch GT3 Pro Black in omaggio

In arrivo una grossa novità

Se il Back to School chiude una stagione, al tempo stesso quella successiva è pronta ad aprirsi già nel giro di pochi giorni. Huawei, infatti, è in procinto di svelare quella che si preannuncia come una grande novità, con un nuovo prodotto in ambito smartwatch pronto a essere svelato. Anche per questo appuntamento è sufficiente essere rapidi per essere tra i fortunati che si portano a casa un prezioso omaggio. Iscrivendosi alla newsletter dedicata su questa pagina, infatti, a partire dal 19 settembre sarà possibile ordinare il nuovo device ottenendo in regalo un cinturino aggiuntivo. La novità si preannuncia estremamente interessante, dunque non resta che iscriversi subito alla newsletter, mettere da parte il codice ricevuto e sfruttarlo al momento opportuno per incassare il regalo.

Settembre pieno di vibrazioni positive, insomma: tra nuovi prodotti in arrivo e un Back to School che grida opportunità, è questo il momento migliore per fare un giro su Huawei Store e scegliere la migliore delle occasioni per iniziare al meglio la nuova stagione.

In collaborazione con Huawei