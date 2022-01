Il MWC 2022 si farà, nonostante i contagi da Omicron

Il MWC 2022 dovrebbe iniziare nonostante l'aumento dei casi di Coronavirus (variante Delta e Omicron). Di fatto si legge che l'evento è ancora programmato ed è nell'aria.

MWC 2022 confermato, per il momento

Questa notizia arriva nonostante le crescenti preoccupazioni sulla variante Omicron di Coronaviru, poiché il numero di casi di infezioni è in aumento in tutto il mondo.

Secondo John Hoffman, CEO della GSM Association (GSMA), il nuovo evento del Mobile World Congress si terrà ancora, ma con uno standard sanitario più elevato per garantire la sicurezza dei partecipanti. Il dirigente ha condiviso la notizia sul sito ufficiale del MWC e ha aggiunto che l'evento vedrà l'ausilio di esperti sanitari, scienziati e anche del governo per consentire alle persone di “riunirsi in sicurezza“.

A partire da ora, sappiamo che la grande conferenza dovrebbe avere più di 1.500 espositori provenienti da circa 150 nazioni diverse. Per chi non lo sapesse, il MWC di Barcellona è una delle più grandi fiere di tecnologia mobile, con vari brand che svelano al mondo le loro ultime innovazioni tecnologiche. In passato, gli show hanno visto oltre 100.000 persone. Ma mentre l'evento è popolare tra gli appassionati, sta sollevando diverse preoccupazioni a causa dei crescenti casi di contagi da Coronavirus.

Secondo il monitoraggio quotidiano del New York Times per la Spagna, i casi di CoVid nella regione il 9 gennaio 2022 erano 124.309. In particolare, l'evento è anche la seconda grande conferenza mondiale a svolgersi di presenza dopo il CES di Las Vegas appena conclusosi.

Nel 2020, la GSMA aveva posticipato l'evento e alla fine lo aveva annullato a causa dello scoppio della pandemia. Resta quindi da vedere se il MWC 2022 verrà eventualmente cancellato in seguito. Restate connessi per ulteriori aggiornamenti.