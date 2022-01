Huawei P50 Pro e Pocket: data europea svelata (AGGIORNATO)

Huawei P50 Pro e P50 Pocket verranno svelati il ​​12 gennaio nel mercato globale. Ora però, la società ha annunciato che il duo di flagship verrà distribuito in Europa il 26 gennaio durante l'evento Huawei Flagship Launch.

Cosa sappiamo del debutto dei device di punta Huawei da noi?

Secondo un precedente report, i due P50 Pro e P50 Pocket potrebbero avere un prezzo di 1199 Euro e il P50 Pocket avrà un prezzo di 1622 Euro in Europa. Tuttavia è solo un rumor, perché l'azienda non ha annunciato alcun prezzo di questi due dispositivi per i modelli europei ma ne sapremo di più il 26 gennaio.

Il P50 Pro è dotato di un display OLED da 6,6 pollici con una frequenza di aggiornamento di 120 Hz, oscuramento PWM ad alta frequenza di 1440 Hz, frequenza di campionamento del tocco di 300 Hz (2700 x 1228 pixel) e 450 PPI per la massima quantità di angoli di visualizzazione.

Pssssst, wir haben da etwas Neues für dich! Das HUAWEI P50 Pro erscheint am 26.01. und bringt spektakuläre Fotomöglichkeiten mit. #HUAWEI #HUAWEIP50Pro pic.twitter.com/vAG2ZNjDjY — HUAWEI Mobile DE (@HuaweiMobileDe) January 10, 2022

Il telefono è alimentato dal chipset Qualcomm Snapdragon 888 con un processore octa-core (1 x Cortex-X1 a 2,84 GHz + 3 x Cortex-A78 a 2,42 GHz + 4 x Cortex-A55 a 1,8 GHz e GPU Adreno 660.

Questo telefono è un mostro della fotocamera ed equipaggia un nuovo sistema a doppia lente composto da una fotocamera True-Chroma da 50 MP (a colori, apertura f/1.8, OIS) più altri sensori.

C'è un design perforato sul lato anteriore del telefono che ospita una snapper selfie da 13 MP con apertura f/2.4. I moduli fotografici sono dotati di molte modalità tra cui Cinemagraph, Story Creator, Audio Zoom, High-res, Time-Lapse, Obiettivo ultragrandangolare, Apertura, Video Dual-View, Notte, Macro, Ritratto, Pro, Slow-Motion , Panorama, Monocromatico, Light painting, Filtro, Adesivi, Documenti, Master AI, Immagine in movimento, Istantanea, Messa a fuoco predittiva 4D, Cattura sorrisi, Controllo audio, Timer e Scatto a raffica.

Sotto la scocca presenta 4360 mAh con una capacità di ricarica di 66 W di sovralimentazione. Si può anche caricare questo telefono con una ricarica wireless rapida da 50 W.

Huawei P50 Pocket sfoggia un nuovo telefono pieghevole con un design in stile flip. C'è un display principale da 6,9 pollici che si ripiega verso l'interno e uno schermo esterno da 1,04 pollici è posizionato sul retro per le notifiche e altre informazioni in movimento. Il pannello principale ha anche una frequenza di aggiornamento fino a 120 Hz, attenuazione PWM ad alta frequenza di 1440 Hz, frequenza di campionamento del tocco di 300 Hz per una migliore esperienza touch.

Es ist 2022 und du bist offen für etwas Neues? Das trifft sich gut, denn am 26.01. erscheint unser klappbares HUAWEI P50 Pocket und das bietet dir eine Vielzahl smarter Funktionen. Greif zu und starte das neue Jahr mit einem Highlight!#HUAWEI #HUAWEIP50Pocket pic.twitter.com/Jd6Fj5x8YX — HUAWEI Mobile DE (@HuaweiMobileDe) January 10, 2022

D'altra parte, si ottiene una frequenza di aggiornamento di 60 Hz con una frequenza di campionamento del tocco di 120 Hz sul display secondario. Il pannello principale ha una risoluzione Full HD+ (2790 x 1188 pixel), mentre quello di copertura ha una risoluzione di 340 x 340 pixel.

Il P50 Pocket è alimentato dal processore Qualcomm Snapdragon 888 4G con architettura octa core (1 x Cortex-X1 a 2,84 GHz + 3 x Cortex-A78 a 2,42 GHz + 4 x Cortex-A55 a 1,8 GHz) e GPU Adreno 660.

Parlando della batteria del telefono, il Pocket conterrà una batteria da 4000 mAh che potrebbe ricaricarsi con un caricabatterie super veloce da 40 W.