Google Pixel 6 Pro: sostituire lo schermo? Un gioco da ragazzi

La sostituzione dello schermo di Google Pixel 6 Pro richiede solo un minuto secondo quanto dichiarato da Zack Nelson di JerryRigEverything.

Google Pixel 6 Pro: cosa apprendiamo dal teardown?

I video di smontaggio degli smartphone in genere compaiono subito dopo il debutto del device stessi, dimostrando l'ossessione delle persone nel vedere lastre rettangolari di metallo e vetro fatte a pezzi. Uno di questi teardown eseguiti da PBKReviews aveva precedentemente rivelato che il Pixel 6 Pro era piuttosto difficile da riparare. Ma ora, un altro video realizzato dal famoso revisore JerryRigEverything che brandisce cacciaviti ha evidenziato che la sostituzione dello schermo di flagship di Google è la cosa più semplice di sempre.

Il video evidenzia come la sostituzione di uno schermo con un altro sul dispositivo è piuttosto semplice e richiede a malapena il riscaldamento. Basta attaccare una ventosa sul display, utilizzare uno strumento indiscreto per separarlo dal resto del corpo e boom! – salta fuori in un batter d'occhio. Quindi, occorre scollegare il cavo a nastro del display e il gioco è fatto.

Tuttavia, smontare il resto del telefono, come già dimostrato da PBKReviews, non è un'impresa facile. C'è un sacco di colla usata per attaccare i vari componenti l'uno all'altro, e si possono persino causare danni a meno che voi non siate assolutamente sicuri di quello che state facendo. La batteria, ad esempio, si aggrappa saldamente al telaio grazie all'utilizzo di abbondanti quantità di adesivo. La sostituzione richiede l'uso di alcol per sciogliere la colla.

Indipendentemente da ciò, la maggior parte delle persone si limiterebbe a sostituire lo schermo considerando che è la parte più probabile che si rompa in caso di caduta. E questo è un processo che si è dimostrato piuttosto semplice, quindi le riparazioni non dovrebbero essere un problema.

JerryRigEverything aveva precedentemente caricato un video di test di resistenza sul Google Pixel 6 Pro; in quell'occasione il dispositivo aveva funzionato abbastanza bene. È risultato essere abbastanza resistente contro i graffi e ha retto senza problemi i test di piegatura, con il recensore che lo ha ritenuto un “telefono solido“.

L'unica lamentela che le persone sembrano avere sulla struttura dei telefoni riguarda il suo peso. Si spera che Google affronterà questa critica il prossimo anno con i Pixel 7.

