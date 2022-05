Huawei P50 Pro: arriva la cover con modem 5G integrato

Huawei ha appena realizzato una custodia che consente al suo flagship P50 Pro di venir connessa alla rete 5G mediante un modem apposito: ecco come funziona.

Nonostante il debutto del suddetto terminale sia avvenuto nel 2021, questo device di punta della compagnia cinese è ancora oggi un must nel panorama mobile. Ottimo in tutto, ma non dispone della rete 5G. Con questa soluzione però, l’azienda ha aggirato l’ostacolo. Vediamo come funziona la cover protettiva per il telefono che gli consente di agganciarsi alle reti next-gen.

Huawei P50 Pro: come funziona la cover 5G

La nuova custodia si chiama “5G Connectivity Case” ed è realizzata da Soyealink. Dispone di un processore eSIM integrato e di un modem 5G inserito all’interno della cover stessa. A cosa serve? Semplice: a convertire un dispositivo 4G in uno 5G. Non è una cover molto spessa ed è estremamente sottile, proprio come le altre soluzioni presenti sul mercato.

Di fatto, pesa 52 grammi e lo spessore è di 3,2 mm, per citare i dettagli precisi della stessa. Viene venduta in grigio ed è fatta in pelle: la sensazione che si ottiene è quella di un prodotto altamente premium. Ricordiamo che di questa custodia abbiamo sentito parlare a lungo; da tempo sapevamo che un produttore di terze parti stava lavorando a questa cover tecnologica innovativa e rivoluzionaria. Al momento verrà venduta in Cina ma presto approderà anche da noi.

Il suo funzionamento è semplice: si inserisce l’accessorio 5G Connectivity Case, si mette la SIM principale nel telefono e il segnale eSIM della cover con la scheda del device si unisce e diventa una cosa unica. Costa 118 dollari o 799 yuan.

Intanto, se cercate un buon telefono di Huawei vi consigliamo il Nova 9 a 399,90€. E in offerta su Amazon ed è una soluzione di fascia media molto accattivante: nonostante l’assenza dei Play Store è davvero ben fatto e scatta foto magnifiche.

