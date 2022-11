Huawei P50 Pocket S si mostra dal vivo in tutto il suo splendore

Il nuovo Huawei P50 Pocket S si mostra in alcune immagini dal vivo sul portale cinese di microblogging Weibo. Il dispositivo pieghevole è prossimo al debutto su scala asiatica, ma è lecito ipotizzare un lancio internazionale nei mesi/settimane a venire. Ora conosciamo anche i prezzi di lancio per il mercato cinese.

Come detto, Huawei si sta preparando per svelare il nuovo modello di smartphone pieghevole clamshell in Cina domani 2 novembre 2022. Prima del debutto ufficiale, grazie ad una fuga di notizie appena emersa in rete, scopriamo come sarà fatto il telefono in tutto il suo splendore. Conosciamo anche quali saranno le configurazioni e le varianti disponibili al momento della presentazione. Prima di continuare dobbiamo ricordarvi che questo sarà un modello di fascia media, mentre il P50 Pocket dello scorso anno era ed è un flagship in tutto e per tutto, dotato però di modulo per la connettività 4G LTE. Questo lo trovate ancora su Amazon a soli 739,00€ nella versione White da 8+256 GB Dual SIM.

Huawei P50 Pocket S: cosa sappiamo?

Come detto, la fuga di notizie provenie dal portale di Weibo. Osservando il post online, scopriamo – oltre alla foto del telefono piegato – anche che arriverà in due configurazioni: una da 8+128 GB e una da 256 GB.

La seconda costerà 5.988 Yuan (circa 820 dollari al cambio), mentre la versione da 128 GB potrebbe costare circa 5.488 o 6.488 Yuan (si parla di 752 o 888 dollari). Non sappiamo altro, oltre a queste informazioni. La foto poi mostra il clamshell piegato e non aperto, quindi si vede solo una piccola porzione del dispositivo. Si dice poi che potrebbe anche esserci una terza configurazione composta da 512 GB di memoria interna.

Infine, ipotizziamo che questo modello andrà ad arricchire la line-up, quindi non sostituirà il modello precedente. Al contrario, essendo un device di fascia media (dovrebbe essere dotato del processore Snapdragon 778G 4G) rappresenterà una soluzione più economica per tutti gli utenti.

Al momento queste sono informazioni non ufficiali; vi invitiamo a prenderle con “un pizzico di sale” e a restare connessi per ulteriori informazioni in merito.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.