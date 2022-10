Huawei Mate 50 Pro è pronto a debuttare anche da noi

In queste ore sono partiti i primi preordini per il nuovo flagship di casa Huawei che sta arrivando in Europa. Si chiama Mate 50 Pro e sarà acquistabile per 1199€ ma ci saranno numerosi omaggi per chi lo prenoterà.

Facciamo un passo indietro: pochissime settimane fa il colosso cinese di Ren Zhengfei ha svelato la line-up Mate 50 per il mercato asiatico. Poco dopo ha annunciato che avrebbe rilasciato in Europa solo il modello premium, il device Pro con 8 GB di memoria RAM e 256 GB di storage al seguito. Adesso ha aperto i preorder per tutti gli utenti europei. Facciamo il punto della situazione. In attesa che arrivi, se volete spendere meno, trovate su Amazon il P50 Pro a soli 791,00€ con spese di spedizione gratuite e incluse nel costo del device.

Da noi arriverà solo la versione da 8+256 GB a soli 1199€; c’è già stato uno sconto di 100€ rispetto al prezzo di lancio. Unitamente al telefono, si potranno ricevere le FreeBuds Pro in omaggio, che hanno un valore di mercato di 180€. Le spedizioni partiranno dal 10 novembre. Non sappiamo se vedremo anche l’iterazione da 512 GB al prezzo di 1399€.

Huawei Mate 50 Pro: le caratteristiche

In primo luogo citiamo il pannello OLED da 6,74 pollici con refresh rate di 120 Hz, supporto ad un miliardo di colori, risoluzione di 2616 x 1212 pixel e notch che integra sensore per lo sblocco 3D e fotocamera anteriore.

C’è un processore Qualcomm Snapdragon 8+ Gen 1 coadiuvato da 8 GB di RAM e storage da 256 e, eventualmente, anche da 512 GB. Il sensore principale è di tipo RYYB da 50 Mpx ed è una lente ad apertura ultra, con OIS al seguito e features per impostare manualmente l’apertura dell’ottica stessa. Non manca un obiettivo tele con zoom ottico 3,5X e digitale ibrido 100X. Interssante l’ultrawide che funge anche da macro. Sotto la scocca troviamo una batteria da 4700 mAh con fast charge da 66W e wireless charging da 50W.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.