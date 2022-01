Huawei P50 Pocket può battere il Galaxy Z Flip3?

Il mercato degli smartphone ora ha una discreta selezione di telefoni pieghevoli tra cui scegliere. Lo stile a conchiglia è uno dei tipi più popolari, con Samsung al primo posto nelle vendite con il Galaxy Z Flip3. Adesso, anche Huawei ha iniziato a vendere il proprio telefono flip chiamato P50 Pocket. Ogni telefono ha i suoi punti di forza, quindi diamo un'occhiata alle aree in cui il P50 Pocket riesce a battere la controparte coreana.

P50 Pocket vs Samsung Galaxy Z Flip3: ecco i punti di forza di Huawei

Una delle lamentele più comuni degli utenti del Samsung Galaxy Z Flip3 è la presenza ben visibile della cerniera. Quando il telefono è chiuso, è possibile trovare un piccolo spazio tra i due schermi. Quando la rivale cinese ha progettato il P50 Pocket, si è assicurata di creare un telefono che non avesse spazi vuoti. Quindi, quando il P50 Pocket è chiuso, entrambi gli schermi sono piatti l'uno contro l'altro.

Il Huawei ha anche una struttura più snella. Misura solo 15,2 mm da un'estremità all'altra quando il telefono è vicino, che è inferiore alla misura di 17,1-15,9 mm del Galaxy Z Flip3.

Anche se non è una differenza così eclatante, il P50 Pocket ha uno schermo leggermente più grande rispetto a quello dello Z Flip3. Il P50 Pocket dispone di un pannello pieghevole da 6,9″ a 1188×2790, mentre il Galaxy Z Flip3 ha uno schermo più piccolo da 6,7″ a 1080×2640.

Un'altra lamentela comune sul Galaxy Z Flip3 è che gli utenti odiano la piega che si forma al centro del display, dopo un uso moderato. Questo è anche un problema riscontrato nella maggior parte degli altri telefoni cellulari con questi schermi pieghevoli flessibili. Huawei afferma di aver risolto questo problema.

Sebbene questi due telefoni condividano specifiche molto simili su tutta la linea, l'edizione Premium del P50 Pocket offrirà 12 GB di RAM e 512 GB di spazio di archiviazione.

Il Galaxy Z Flip3 dispone di un massimo di 8 GB di RAM e 256 GB di spazio di archiviazione. Presentano lo stesso processore Qualcomm Snapdragon 888, quindi potete aspettarvi prestazioni simili da entrambi questi dispositivi.

Per chiunque apprezzi velocità di ricarica elevate e batterie di grandi dimensioni, il P50 Pocket sarà l'opzione migliore. Il Huawei ha inserito una grande batteria da 4000 mAh nel telefono, con una capacità di ricarica rapida di 40 W. Il Galaxy Z Flip3 ha una capacità inferiore di 3300 mAh e la ricarica rapida raggiunge un massimo di 15 W.

In conclusione, entrambi questi telefoni sono ottime opzioni per chiunque stia cercando un nuovo telefono a conchiglia, ma il Huawei supera in molti punti il rivale. Ad ogni modo, sappiate che il device cinese non presenta il Play Store, mentre il Samsung ha le applicazioni di Google.