Huawei, offertissima MateBook D 14 per il Back to School

Quali sono le caratteristiche che ben contraddistinguono un laptop che vuol diventare compagno fedele delle ore di studio e di produttività?

potenza leggerezza versatilità

Huawei MateBook D 14 2024 sposa tutte queste caratteristiche, aggiungendo due carezze ulteriori: il design, in primis, che si ispira all’essenzialità delle premiate linee del brand; il prezzo, infine, che in questo frangente incontra un’offerta speciale per il Back to School e per pochi giorni regalerà grandissime soddisfazioni per quanti saranno rapidi e pronti ad effettuare l’ordinativo.

MateBook D 14 2024, occasione Back to School

Il ritorno a scuola rappresenta l’inizio di un nuovo anno scolastico, ma anche una ripartenza professionale e una riorganizzazione famigliare: tutto ha inizio con settembre e per molti versi è in queste settimane che si gettano le basi per l’operatività dell’anno successivo. Poter contare su un nuovo laptop ad alto potenziale per organizzare al meglio la propria dimensione digitale significa fare il primo passo nella giusta direzione, gettando le basi per il raggiungimento degli obiettivi che ci si è posti.

Il nuovo Huawei MateBook D 14 2024 è un laptop compatto e potente, pensato per chi cerca un equilibrio tra portabilità e prestazioni orientato ad una fascia di prezzo di media gamma. Equipaggiato con un processore Intel Core i5 di 12ª generazione, 16GB di RAM e un SSD da 512GB, la nuova generazione del laptop Huawei offre velocità e capacità di archiviazione ben calibrate per studenti e professionisti.

Il notebook è animato da sistema operativo Windows 11 Home e il display offre tutti i vantaggi di un pannello certificato “Eye Comfort Display Fullview”: su questo aspetto Huawei ha voluto costruire una linea di device che possano asservire al meglio lunghe sessioni davanti allo schermo, rendendo più comode tanto le ore di studio quanto le giornate di lavoro. La definizione è pari a 1920×1200 pixel su un display 16:10 con rapporto schermo-corpo pari al 90%. Il device pesa appena 1,39Kg e si completa con uno spessore di 15,9 millimetri: ampia portabilità, insomma, per avere il device sempre con sé e poterlo trasformare in un vero e proprio alleato per le proprie giornate produttive.

L’antenna Huawei Metaline garantisce le migliori performance in termini di connettività, aumentando la velocità di download e consolidando la stabilità delle connessioni sotto rete Wifi. La batteria da 56W è una garanzia ulteriore di durata, affinché il laptop possa gestire al meglio una intera giornata di attività. Ampie le soluzioni in termini di porte di connessione: si va da una coppia di USB-C 3.2 ad una USB 2.0, passando per un’uscita HDMI e un jack da 3,5mm per cuffie e microfono. Due altoparlanti e due microfoni, in abbinamento alla webcam incastonata nella cornice, servono al meglio ogni tipo di videochiamata o lezione online, mentre una comoda tastiera retroilluminata facilita il lavoro in ogni condizione di luminosità.

C’è tutto quel che serve, e anche qualcosa di più. C’è, infatti, anzitutto uno specialissimo sconto che porta il prezzo da 849,90 a 599 Euro; c’è, inoltre, un mouse Bluetooth in omaggio ulteriore. Un laptop di grande appetibilità ad un prezzo che non si era mai visto così basso: è questo l’ingrediente che Huawei lancia in questo back-to-school 2024 per renderlo più saporito. L’offerta dura però soltanto pochi giorni, dopodiché l’occasione sarà persa e si dovrà affrontare l’annata con il proprio vecchio device. Questa pagina, insomma, rappresenta la svolta che il tuo tempo e la tua creatività meritano: per i più rapidi la scelta sarà un boost essenziale, per un’annata piena di stimoli.

In collaborazione con Huawei