Huawei Nova 10: avrà la cover con il modem 5G integrato

Secondo quanto si apprende, sembra che la nuova gamma di fascia media di casa Huawei, la serie Nova 10, potrebbe essere lanciata con una cover avente il modem 5G integrato nella scocca.

Di fatto, Huawei Nova 10 dovrebbe essere una linea di midrange prossima al debutto (si dice giugno) e pare che continuerà a non disporre del supporto per le reti di quinta generazione; a dirlo ci pensa il tipster Factory Director con un post sul noto social di microblogging Weibo.

Huawei Nova 10: tutto quello che sappiamo

Facciamo un passo indietro: a causa del ban imposto dagli Stati Uniti d'America, a Huawei è stato impedito l'accesso alle tecnologia americane relative alla costruzione di modem per il 5G. I telefoni dell'OEM cinese dunque, possono essere abilitati solo al 4G. Da due anni a questa parte, troviamo solo flagship e midrange LTE.

Ecco perché, stando a quanto riferito, si dice che Huawei lancerà presto una cover per smartphone dotata di uno slot per SIM aggiuntivo; con questo trucchetto infatti, l'azienda sarà in grado di aggirare il ban così che i suoi device potranno nuovamente godere del 5G.

Ad oggi, non sappiamo se il case sarà sviluppato in casa o se sarà prodotto da un costruttore di terze parti, ma questo fa ben sperare i fedelissimi del marchio.

L'insider ha anche aggiunto che la custodia potrbbe arrivare insieme alla line-up Nova 10 durante l'evento di giugno. Qualcuno invece, suggerisce che sarà commercializzata dopo il terzo trimestre dell'anno. Sui terminali della gamma in questione invece, non sappiamo nulla.

Ad oggi, l'ultimo modello facente parte della gamma Nova è il Nova 9 SE; troviamo uno smartphone con Snapdragon 680, 8 GB di RAM, 128 GB di memoria, display IPS LCD da 6,78″ con risoluzione FullHD+ e refresh rate da 90 Hz. Posteriormente abbiamo diverse lenti, ma la principale è costituita da un sensore Samsung ISOCELL HM2.