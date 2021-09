A quanto pare, l'Huawei Hubble Technology (azienda di proprietà di Huawei) ha investito in una nuova società che si occupa di ricerca e sviluppo: ecco i dettagli.

Huawei Hubble investe in Hunan

Dopo aver investito in aziende legate a software e chip driver per pannelli OLED, l'Huawei Hubble ha deciso di finanziare il settore dei prodotti SiC.

Stando a quanto si apprende, infatti, l'affiliata di Huawei è diventata una preziosa azionista di Hunan Dezhi New Materials Co., Ltd (società che si occupa materiali in grafite rivestiti di SiC nella costruzione di chip semiconduttori). E ora, il capitale sociale della società ha quasi raggiunto i 18 milioni di RMB, registrando un aumento del 20%.

Ricordiamo che Hubble Technology è una società di Huawei che investe nel settore dei semiconduttori. Con questo investimento, l'azienda cinese potrebbe introdurre nel prossimo futuro chip rivestiti in SiC o tecnologie di resistenza al calore.

Inoltre, pare che Huawei Technologies voglia diventare un pioniere nel networking 6G, dato che anche gli Stati Uniti e il Giappone stanno investendo nei futuri standard di rete. Non va dimenticato che, con molta probabilità, il più grande ostacolo ai piani della compagnia cinese sono probabilmente gli USA, che in passato hanno imposto varie sanzioni, arrestando la sua attività di smartphone.

Sebbene il 6G sia nelle sue prime fasi di sviluppo, siamo sicuri che nel futuro verrà impiegano in numero altissimo di applicazioni.

