Huawei mostra il P50 Pocket in una colorazione esclusiva

Huawei spoilera il design del nuovo pieghevole P50 Pocket in una esclusiva variante Silver. Poche ore fa (21 dicembre 2021), il colosso di Ren Zhengfei ha condiviso un nuovo teaser per il suo prossimo foldable. Il nuovo poster ci mostra il dispositivo di lato e rivela anche una nuova colorazione molto esclusiva.

Huawei P50 Pocket: cosa sappiamo?

Il marchio ha condiviso il nuovo poster teaser sul suo account Weibo ufficiale (noto sito web di microblogging cinese). Nel post sui social media, la società afferma che ieri era il “solstizio d'inverno“, ovvero il giorno più corto e la notte più lunga dell'anno nell'emisfero settentrionale. Anche se questo termine potrebbe non sembrare rilevante per il prossimo telefono, il colosso tecnologico cinese potrebbe star suggerendo il nome della nuova variante di colore del P50 Pocket che ha mostrato nel poster dell'immagine.

Guardando il teaser, possiamo osservare il profilo laterale del flip phone, che è in una variante di colore Silver. In precedenza, avevamo riportato che il P50 Pocket è stato avvistato su Harper's Bazaar, una nota rivista di moda, con l'attrice cinese Guan Xiaotong che aveva in mano una variante di colore Gold del device.

In altre parole, è confermato che il primo vero rivale del Galaxy Z Flip3 sarà disponibile almeno in Silver e Gold, con il primo che potrebbe aver un nome simile a Winter (se non addirittura Winter Solstice). In particolare, anche le scanalature sul pannello posteriore della versione Silver sembrano essere diverse da quelle dell'iterazione Gold.

Parlando delle specifiche dell'attesissimo smartphone, sappiamo che sarà dotato di un display principale da 6,8 pollici che si piega verso l'interno come una conchiglia mentre il pannello esterno è un piccolo schermo circolare da 1 pollice che è alloggiato sotto il modulo della fotocamera sul retro.

Sotto il cofano, il dispositivo dovrebbe essere alimentato da una batteria da 4.100 mAh che potrebbe supportare una ricarica rapida da 66 W. Eseguirà anche il chipset Kirin 9000, che secondo quanto riferito non presenterà il supporto 5G. Sarà presentato il 23 dicembre, quindi restate in attesa.