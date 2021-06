Huawei ha appena lanciato ufficialmente il MatePad T 10 Kids Edition, un nuovo tablet dedicato ai bambini più piccoli. Basato sull'Huawei MatePad T 10s, il device ha una serie di elementi a misura di bambino: ecco quali.

Il MatePad T 10 per i più piccoli

Nell'attesa che il brand cinese presenti il suo smartphone della serie Huawei P50, è arrivato il nuovo MatePad T 10 Kids Edition, un tablet da 9,7 pollici con risoluzione di 1280 x 800 pixel con a bordo il processore Kirin 710A, accoppiato a 6 GB o 32 GB di storage (espandibili con una scheda microSD) e 2 GB di RAM.

Il tablet, ovviamente, è stato progettato per i bambini molto piccoli, come dimostrano le opzioni di colore e la custodia protettiva antiurto in silicone food-grade. Inoltre, è presente un cavalletto (che può funzionare anche come una grande maniglia) e il supporto per la stilo (in modo che i bambini possano divertirsi con libri digitali da colorare).

Ma non è finita, dato che con l'acquisto di MatePad T 10 Kids Edition, Huawei offre per 12 mesi l'abbonamento gratuito ad Azoomee, il servizio che offre video e giochi adatti ai bambini.

Il dispositivo è alimentato da una batteria da 5100 mAh, contempla gli standard Bluetooth 5.1 e Wi-Fi 5, oltre ad offrire una fotocamera posteriore da 5 MP in grado di registrare video a 1080p e una selfie-cam da 2 MP.

Passando al costo, al momento l'Huawei MatePad T 10 Kids Edition è stato lanciato al momento solo in Indonesia, paese in cui è disponibile per il pre-ordine a prezzo di 170 euro circa, al cambio.

Huawei

Tablet