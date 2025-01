Huawei MatePad Pro: risparmia 160 euro con questo codice sconto

Nell’ambito delle offerte per San Valentino di Huawei, il nuovo tablet Huawei MatePad Pro da 12,2 pollici è in offerta a 839 euro invece di 999 euro, grazie a uno sconto di 100 euro applicato sul prezzo di listino e ulteriori 60 euro di sconto utilizzando il codice AMORE60, valido fino al 17 febbraio per importi di spesa pari o superiori a 699 euro.

Un ottimo display OLED, la M-Pencil di terza generazione (in bundle gratuito fino al 18 febbraio) e l’esclusiva app GoPaint sviluppata in collaborazione con l’Accademia d’Arte della Cina sono i principali punti di forza del MatePad Pro di Huawei, tablet pensato in particolare per i content creator e, più in generale, per i professionisti.

Huawei MatePad Pro in offerta a 839 euro sullo store ufficiale

Il nuovo MatePad Pro vanta un display Tandem OLED PaperMatte da 12,2 pollici, con una luminosità massima di 2000 nit e un rapporto schermo-corpo del 92%. Al di là dell’ottima risoluzione e dell’accuratezza cromatica, il display si fa apprezzare per l’eccellente trattamento antiriflesso, grazie al quale le immagini restano nitide anche sotto la luce diretta del sole.

Un altro punto di forza è la Huawei M-Pencil di terza generazione. Come sottolineato dall’azienda, la penna è venduta separatamente, ma fino al 18 febbraio è in bundle gratuito con il tablet: grazie alla latenza ultra-bassa e agli oltre 10.000 livelli di sensibilità alla pressione, offre un tratto fluido e preciso, restituendo una sensazione di scrittura su carta estremamente realistica.

C’è poi l’app proprietaria GoPaint, destinata a diventare la piattaforma ideale per tutti gli artisti. Al suo interno include un’ampia gamma di strumenti pittori ed effetti, per risultati che vanno ben al di sopra delle aspettative di ciascuno e infinite possibilità creative.

Il Huawei MatePad Pro è in offerta al prezzo scontato di 839 euro anziché 999 euro, grazie all’extra sconto di 60 euro in carrello utilizzando il codice sconto AMORE60. Nella stessa confezione sono inclusi anche la M-Pencil e la tastiera.