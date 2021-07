Huawei MatePad Pro 12.6 ha appena ottenuto una nuova variante avente ben 512 GB di storage interni. Ricoriamo che il colosso cinese ha lanciato il mese scorso i suoi tablet di punta facenti parte della serie MatePad di nuova generazione.

Huawei MatePad 12.6: 512 GB possono bastare?

La gamma è composta da MatePad Pro 10, MatePad Pro 11 e MatePad Pro 12.6. L'iterazione più grande è disponibile in una singola opzione di RAM da 8 GB abbinata rispettivamente a 128 GB di spazio di archiviazione o 256 GB di spazio di archiviazione.

L'OEM cinese ha ora presentato una nuova versione di archiviazione con un enorme storage di archiviazione dei dati da ben 512 GB. Questa è un'opzione per i fan che desiderano più spazio di archiviazione sui loro tablet e che troveranno davvero molto interessante. La nuova iterazione è disponibile sia nella versione WiFi che 5G.

La prima sarà venduta al dettaglio per 7.699 yuan (~) mentre la versione 5G ha un prezzo di 8.999 yuan. Le due opzioni saranno in bundle con la M-Pencil di seconda generazione e con l'esclusiva tastiera magnetica smart. È già disponibile per l'acquisto in Cina tramite il sito Jingdong (JD.com). Ad oggi, non sappiamo se e quando arriverà anche da noi.

Come promemoria, il MatePad Pro 12.6 sfoggia un pannello OLED da 12,6 pollici con una risoluzione di 2560 x 1600 pixel e cornici sottili da 5,6 mm che gli conferiscono un rapporto schermo-corpo del 90%. Lo schermo ha un rapporto di contrasto di 1.000.000: 1, gamma di colori DCI-P3 e una valutazione di precisione del colore Delta E inferiore a 0,5. Questo è anche il primo tablet al mondo a ricevere la certificazione TÜV Rheinland Full Care Display 2.0.

È alimentato dal chipset della serie Kirin 9000 e la versione Wi-Fi viene fornita con il Kirin 9000E mentre l'iterazione 5G racchiude un chipset Kirin 9000. È disponibile il supporto per l'espansione della memoria tramite lo slot per schede NM proprietario di Huawei.

Il tablet include anche otto altoparlanti sintonizzati da Harman Kardon e con effetti sonori Histen 7.0. È inoltre dotato di quattro microfoni progettati per captare la voce da diversi metri di distanza e annullare il rumore di fondo durante una videochiamata o una registrazione. Sotto il cofano, racchiude una gigantesca batteria da 10050 mAh che fornisce fino a 14 ore di riproduzione. Il dispositivo supporta la ricarica rapida cablata da 40 W, la ricarica rapida wireless da 27 W e la ricarica wireless inversa da 10 W.

