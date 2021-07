Lo scorso mese Huawei ha presentato i nuovi MatePad 11 e 11 Pro, i primi tablet con a bordo il sistema operativo Harmony OS 2.0. Il modello meno potente è finalmente disponibile all'acquisto in Italia tramite ilsito ufficiale, nelle varianti da 64GB e 128GB di memoria interna, entrambe con 6GB di memoria RAM.

Disponibile nell'unica colorazione Matt Grey, il nuovo MatePad 11 è protagonista di un'interessante promozione di lancio. Acquistandolo dall'e-commerce ufficiale del brand cinese, si riceve in omaggio un mouse wireless, ben 3 mesi di abbonamento a Huawei Video e un coupon del 50% per l'acquisto di una Smart Magnetic Keyboard, la tastiera magnetica di Huawei.

La presenza del nuovo sistema operativo Harmony OS 2.0 non è l'unico primato di MediaPad 11, si tratta infatti anche del primo tablet Huawei con display a 120Hz, caratteristica che consente la massima fluidità e reattività del pannello sia navigando tra i menù che durante sessioni di gaming intenso. Lo schermo è un'unità IPS da 11 pollici in risoluzione 2560 x 1600 pixel, mentre il cuore pulsante del tablet è il SoC Qualcomm Snapdragon 870, che garantisce prestazioni da vero top di gamma.

Huawei MediaPad 11 è disponibile in preordine a partire da 399€ sul sito ufficiale del produttore cinese. Chi preordina il tablet a partire da oggi, ha diritto ad uno sconto di 50€, portando in prezzo a 349,90€ per la versione da 6/64GB e 449€ per quella con 128GB di storage interno.

