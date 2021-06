L'ex colosso cinese Huawei ha lanciato un un tablet economico, Huawei MatePad 11: ecco tutte le caratteristiche chiave e il prezzo (interessante) di questo dispositivo con il sistema operativo HarmonyOS 2.0.

MatePad 11 a 399 euro

Il 2 giugno, Huawei ha svelato i suoi tablet premium di nuova generazione, Huawei MatePad Pro 10.8 e MatePad Pro 12.6 con HarmonyOS. Inoltre, la società ha presentato il più conveniente MatePad 11, che ha a bordo il chipset Qualcomm Snapdragon 870 (1 core Cortex-A77 a 3,2 GHz + 3 core Cortex-A77 a 2,4 GHz + 4 core Cortex-A55 a 1,8 GHz e GPU Adreno 650 670 MHz).

Il tablet sfoggia un display LCD IPS da 11 pollici con risoluzione 2560 x 1600 pixel, presenta un rapporto schermo-corpo dell'85%, gamma di colori DCI-P3 e luminosità media di 500 nit, oltre ad una frequenza di aggiornamento fino a 120Hz.

Alimentato dal sistema operativo HarmonyOS 2.0, Huawei MatePad 11 dispone di 6 GB di RAM e 64/128 GB di spazio di archiviazione, ulteriormente espandibili tramite scheda micro-SD.

In termini di fotocamera, il dispone di un obiettivo posteriore da 13 MP con e una selfie-camera anteriore da 8 MP. Le opzioni di connettività includono, invece: Wi-Fi 6, Bluetooth 5.1, GPS e una porta USB di tipo C; inoltre, supporta la M-Pencil di seconda generazione, mentre per quanto riguarda l'autonomia energetica, conta su una batteria da ben 7.250 mAh.

L'Huawei MatePad 11 (8GB+128GB) ha un prezzo di 399 euro e dovrebbe essere disponibile per l'acquisto dal 13 giugno.

Come detto in precedenza, la compagnia cinese ha anche svelato il MatePad Pro, che ha tra le sue specifiche chiave un pannello con rapporto schermo/corpo del 90%, contrasto di 1.000.000:1 (che assicura una fedeltà di colori straordinaria) e una tecnologia fisica di filtrazione della luce blu.

