Huawei MatePad 11.5S con tastiera e pencil in super PROMO Black Friday!

Huawei sta rendendo questo Black Friday davvero interessante grazie alle tante promozioni in corso. Tra queste, segnaliamo quella riservata al MatePad 11.5S: un tablet molto prestante con caratteristiche esclusive ad un prezzo imperdibile. Grazie alla campagna promozionale in corso, questo prodotto oggi costa 395€.

A questo prezzo, Huawei spedirà anche la cover con tastiera oltre che la M-Pencil. Per accedere alla promo sarà necessario effettuare l’acquisto attraverso lo store di Huawei inserendo il codice sconto ABMBL12 durante il check-out. Sfruttando la promozione, riceverete il tablet, la cover con tastiera e la M-Pencil a 395€, in sconto del 12%.

Il tablet perfetto per studenti e lavoratori

Quali sono le caratteristiche che deve avere un tablet comodo da portare in giro, funzionale e molto versatile? Un display all’altezza, hardware potente e supporto agli accessori indispensabili. Il MatePad 11.5S di Huawei risponde perfettamente a questo identikit aggiungendo una serie di chicche tecniche che lo rendono davvero unico in considerazione del prezzo.

Il cavallo di battaglia di questo tablet è il display da 11,5 pollici con trattamento PaperMatte che, unito alla M-Pencil, rende l’esperienza di scrittura digitale vicinissima a quella offerta da carta e penna. Il display è in formato 3:2, perfetto per la creazione dei contenuti, ha una risoluzione di 2,8K e il refresh rate arriva fino a 144 Hz.

La batteria da 8800 mAh garantisce un’ottima autonomia che, in tutte le varie condizioni di utilizzo produttivo, consentirà di lavorare o studiare senza pensare alla ricarica. Il dispositivo strizza l’occhio non solo alla produttività, ma anche all’intrattenimento. Integra infatti un sistema audio stereo gestito dal software Huawei Histen 9.0 che esalta l’audio di ogni scena e dei brani musicali riprodotti attraverso le casse laterali del MatePad 11.5S.

Il processore a bordo del device è il Kirin 9000WL, un chip octa-core molto potente in grado di portare a termine egregiamente le operazioni d’uso quotidiane. La dotazione hardware è completata da 8 GB di memoria RAM e ben 256 GB di storage inclusi. Il dispositivo è mosso dall’ottimo HarmonyOS di Huawei nell’ultima versione disponibile.

Il Huawei MatePad 11.5S, vista la dotazione inclusa nella promozione, è uno dei migliori tablet in sconto Black Friday 2024. Si tratta di un prodotto in grado di accontentare chi cerca un tablet utile per produttività e studio, ma non vuole rinunciare alla componente multimediale. Viste le sue caratteristiche, è da considerare un ottimo laptop replacement da non lasciarsi scappare.

La promozione in corso sullo store Huawei prevede uno sconto esclusivo del 12% che si ottiene solo inserendo il codice sconto ABMBL12 in fase di check-out. Il prezzo finale del bundle che comprende il MatePad 11.5S, la cover con tastiera e la M-Pencil è quindi di 395€. Un prezzo davvero super!