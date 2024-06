Huawei MatePad 11.5"S: un coupon rende l'esordio del tutto speciale

C’è un nuovo tablet in vetrina. Si fa notare, ma non certo per virtuosismi di forma o bizzarre originalità: si impone con l’equilibrio del concept e l’essenzialità del design, mettendo insieme un quadro di specifiche molto interessante che fa bene il paio con un prezzo immediatamente sfidante. Se a tutto ciò si aggiunge uno sconto immediato già a pochi giorni dall’esordio, ecco che il tutto si rende immediatamente intrigante.

Al centro della scena è infatti entrato improvvisamente il nuovo Huawei MatePad 11.5″S, device che si presenta con un caratteristiche quali:

leggerezza (appena 515 grammi) e sottigliezza (appena 6,2 millimetri)

display FullView HD con refresh rate da 144Hz: il primo “PaperMatte” che migliora le prestazioni in termini di visualizzazione, scrittura e touch

risoluzione 2800×1840 con densità di 291 PPI

luminosità pari a 500nits

protezione degli occhi rinnovata

8GB RAM

256GB storage

batteria da 8800mAh (con supporto di ricarica da 40W)

4 altoparlanti, 2 microfoni

Un concept a tutto tondo che restituisce l’idea di un dispositivo valido e flessibile, ideale tanto per lo studio, quanto per il tempo libero, quanto ancora per un’applicazione professionale. A confermare quest’ultima opzione, v’è la possibilità di accoppiare il tablet ad una tastiera ed un pennino, entrambi alimentati con tecnologia NearLink. Queste estensioni trasformano il tablet in un vero e proprio laptop dove l’interazione (tanto a schermo, quanto in digitazione) sono oltremodo facilitate e velocizzate.

L’offerta di queste ore su Huawei Store prevede in accoppiata uno sconto ed un coupon che rendono particolarmente interessante il tutto. Va ricordato, infatti, come si stia parlando di un tablet assolutamente nuovo, all’esordio assoluto e già sul piatto con l’etichetta dello sconto esclusivo. Attenzione ai particolari, quindi, perché l’occasione è immediatamente servita e la situazione non è certo comune per un device che muove i primissimi passi.

Huawei MatePad 11.5″S parte da 399 Euro e per chi lo acquista immediatamente c’è in omaggio la M-Pencil bianca di 3a generazione. Ma non finisce qui perché, applicando il codice coupon ABMOW10, il prezzo cade a 359 Euro. La risultante è che per un prezzo pari a 359 Euro è possibile avere:

Tablet MatePad 11.5″S M-Pencil

Un’accoppiata simile, ad un prezzo simile, è qualcosa che si fa inevitabilmente prezioso e che stende un tappetino rosso ai primi passi sul mercato di questo tablet ad alto potenziale. Basteranno a questo punto solo 100 Euro ulteriori per trasformare il tutto in un laptop vero e proprio, accoppiando il tablet ad una tastiera che fa da cover e trasforma il device in qualcosa di ancor più utile e versatile.

In collaborazione con Huawei