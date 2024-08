Huawei Matebook D16 con i5-13420H al minimo storico su Amazon con QUEST'OFFERTA

Il Huawei Matebook D16 è uno dei notebook più interessanti sul mercato, grazie a un rapporto qualità/prezzo davvero ottimo. Con la nuova offerta Amazon, il laptop di Huawei ritocca il suo minimo storico, con uno sconto extra di 50 euro rispetto al prezzo precedente. Sfruttando l’offerta in corso, infatti, è ora possibile acquistare il Huawei Matebook D16 al prezzo scontato di 799 euro. La versione in offerta ha il processore Intel Core i5-13420H (la CPU più potente di questa fascia di prezzo del settore notebook) affiancato da 16 GB di RAM e 1 TB di SSD. Il modello è venduto direttamente da Amazon.

Huawei Matebook D16: è il notebook da prendere su Amazon

Il Huawei Matebook D16 è dotato dell’ottimo processore Intel Core i5-13420H che viene affiancato da 16 GB di memoria RAM e da 1 TB di SSD. C’è poi un display da 16,1 pollici con pannello IPS in 16:10 e risoluzione Full HD. Il sistema operativo è Windows 11. Il notebook ha una tastiera full size con layout italiano. Si tratta di uno dei modelli più completi disponibili in questo momento sul mercato.

Con la nuova offerta Amazon è ora possibile acquistare il Huawei Matebook D16, nella versione descritta in precedenza, al prezzo scontato di 799 euro. Si tratta del nuovo minimo storico per questo modello, che viene venduto direttamente da Amazon. Per chi ha bisogno di un laptop con un ampio display e tanta potenza, il notebook di Huawei in offerta su Amazon, in questo momento, è un vero best buy.