Huawei MateBook D16 2024: potenza, stile e un'offerta SUPER

Huawei continua a sorprendere il mercato dei laptop abbattendo il prezzo di uno dei modelli più apprezzati dell’anno, il MateBook D16 2024, dotato di processore Intel di 12a generazione. Questo notebook promette prestazioni elevate, design raffinato e una serie di funzionalità avanzate, rendendolo ideale sia per professionisti che per studenti.

Design classico, ma improntato sulle linee tipiche della riconoscibilità Huawei. Specifiche di livello, versatilità garantita. Se a tutto ciò si aggiungono un’offerta ed un coupon, ecco che l’occasione è davvero servita su un piatto d’argento.

Design, display e prestazioni

Huawei MateBook D16 2024 si distingue per il design elegante e sottile, con una scocca in alluminio che tratteggia un aspetto premium e una sensazione di chiara solidità. Il peso di soli 1,68 Kg lo rende facilmente trasportabile, perfetto per chi è sempre in movimento.

Il display IPS da 16 pollici offre una risoluzione Full HD+ (1920×1200, 142 ppi), con un rapporto schermo-corpo del 90%. Questo significa cornici sottilissime che massimizzano l’area di visualizzazione, ideale per il multitasking e la produttività. La luminosità massima di 300 nits garantisce una visibilità eccellente anche in condizioni di forte illuminazione, mentre la copertura del 100% della gamma cromatica sRGB assicura colori vividi e accurati.

Il cuore pulsante del MateBook D16 2024 è il processore Intel Core i5-12450H di 12a generazione, una scelta che offre un equilibrio perfetto tra potenza e efficienza energetica. Supportato da 8 GB di RAM e un SSD NVMe PCIe da 512 GB, questo laptop è in grado di gestire senza sforzo operazioni multitasking, applicazioni pesanti e un avvio rapido del sistema.

La grafica è affidata alla Intel UHD Graphics, sufficiente per attività quotidiane, streaming video e anche per giochi leggeri. Gli utenti più esigenti apprezzeranno la velocità e la reattività di questo dispositivo, sia per il lavoro che per l’intrattenimento.

Batteria e connettività

Una delle caratteristiche più apprezzate del MateBook D16 2024 è la sua autonomia. La batteria da 56 Wh garantisce fino a 8 ore di utilizzo continuo, permettendo di affrontare intere giornate di lavoro o studio senza dover cercare una presa di corrente. Inoltre, il caricatore USB-C da 65 W incluso nella confezione consente una ricarica rapida, riducendo i tempi di inattività.

Sul fronte della connettività, il MateBook D16 non delude. Dispone di una porta USB-C 3.2 Gen1, una porta USB-A 3.2 Gen1, una porta USB-A 2.0, una porta HDMI e un jack audio combinato da 3,5 mm per cuffie e microfono. Questa varietà di porte permette di collegare facilmente periferiche, monitor esterni e altri dispositivi, migliorando la versatilità del laptop.

Funzionalità intelligenti

Huawei ha integrato nel MateBook D16 2024 una serie di funzionalità intelligenti per migliorare l’esperienza d’uso. Il pulsante di accensione con impronta digitale (vero e proprio marchio di fabbrica della nuova generazione di dispositivi Huawei) consente un accesso rapido e sicuro al sistema. La tastiera full-size offre da parte su una digitazione confortevole grazie a un key travel di 1,5 mm.

Il laptop è dotato di una fotocamera HD da 720p, perfetta per videochiamate di alta qualità. I doppi microfoni e altoparlanti garantiscono un audio chiaro e potente, ideale per conferenze e presentazioni. L’antenna Metaline, invece, garantisce connettività stabile anche a distanza.

Software e applicazioni

Il MateBook D16 2024 viene fornito con Windows 11 Home preinstallato, offrendo tutte le funzionalità avanzate del nuovo sistema operativo di Microsoft. Inoltre, Huawei ha incluso una serie di applicazioni proprietarie come HUAWEI PC Manager, che facilita la gestione del sistema e delle prestazioni, e Display Manager, che include la modalità Eye Comfort per ridurre l’affaticamento visivo.

Un’offerta imperdibile

Il Huawei MateBook D16 2024 è un laptop che combina eleganza, potenza e funzionalità avanzate. È progettato per soddisfare le esigenze di professionisti e studenti, offrendo prestazioni eccezionali in un design leggero e portatile. Con la sua lunga autonomia, la qualità del display e le funzionalità intelligenti, rappresenta una scelta eccellente per chi cerca un dispositivo affidabile e versatile.

L’offerta disponibile ancora per pochi giorni è sotto gli occhi di tutti: il prezzi di 799,90€ scende improvvisamente a 599€ ed inoltre, sfruttando il coupon dedicato AESTATE51, si risparmiano 50€ ulteriori. Il prezzo finale è pari a 549€: complessivamente significa mettersi in tasca 250€ rispetto al prezzo di mercato, opportunità riservata però soltanto a chi arriverà in tempo prima della scadenza dell’offerta promozionale.

In collaborazione con Huawei