Huawei Matebook D14 (i5 +16 GB RAM) in offerta a 551€ su Amazon (anche in 12 rate)

Chi ha bisogno di un nuovo notebook può sfruttare oggi una nuova offerta Amazon dedicata all’ottimo Huawei Matebook D14. Il modello in questione è ora acquistabile al prezzo scontato di 551 euro, con possibilità anche di effettuare l’acquisto in 12 rate mensili, con carta di debito e senza interessi, per gli account Amazon abilitati ai pagamenti rateali.

Il modello in questione ha un display da 14 pollici, risultando, quindi, facile da utilizzare in mobilità, ed è dotato dell’ottimo processore Intel Core i5-12450H affiancato da 16 GB di memoria RAM. Per sfruttare l’offerta è sufficiente premere sul box qui di sotto.

Huawei Matebook D14: la scheda tecnica

La scheda tecnica di Huawei Matebook D14 comprende:

un display IPS da 14 pollici in 16:10 con risoluzione Full HD

il processore Intel Core i5-12450H

16 GB di memoria RAM

512 GB di SSD

una batteria da 56 Wh

due porte USB-C 3.2 Gen 1, una USB-A 2.0, una HDMI e un jack da 3,5 mm

tastiera con layout italiano

supporto Wi-Fi 6

sistema operativo Windows 11

Con l’offerta in corso per il periodo del Black Friday su Amazon, che continua fino al 2 dicembre, è ora possibile acquistare il Huawei Matebook D14 al prezzo scontato di 551 euro. Si tratta del nuovo minimo per questo modello sullo store. Per gli utenti abilitati ai pagamenti rateali, inoltre. È possibile completare l’acquisto anche optando per il pagamento in 12 rate mensili. L’offerta è disponibile di seguito.