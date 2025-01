HUAWEI MateBook D 16 in FORTE SCONTO: 16 pollici, 16GB di RAM e scocca in metallo a 649€

Il HUAWEI MateBook D16 è un laptop adatto a tutti, con un ampio display ideale per professionisti, studenti e utenti che desiderano un dispositivo potente senza rinunciare alla portabilità. Attualmente, è disponibile a un prezzo promozionale di 649€ sul sito ufficiale HUAWEI, rispetto al prezzo di listino di 899,90€, offrendo un risparmio significativo e la possibilità di pagare a rate.

Specifiche tecniche del HUAWEI MateBook D16

Il MateBook D16 è dotato di un ampio display da 16 pollici in risoluzione Full HD+ (1920 x 1200 pixel) e un rapporto d’aspetto 16:10, che offre un’area di visualizzazione più ampia, ideale per attività di produttività e intrattenimento. Il design in metallo conferisce al laptop un aspetto elegante e una struttura robusta, mantenendo al contempo un peso contenuto di circa 1,7 kg, facilitando la portabilità.

Sotto la scocca, il dispositivo è alimentato da un processore Intel Core i5-12450H, supportato da 16 GB di RAM e 512 GB di storage SSD, garantendo prestazioni fluide e reattive per le attività quotidiane e il multitasking. La connettività è versatile, includendo porte USB-C, USB-A, HDMI e un jack audio da 3,5 mm, offrendo flessibilità per diverse esigenze. La batteria da 60 Wh assicura un’autonomia adeguata per l’uso quotidiano, supportata dalla ricarica rapida tramite l’adattatore USB-C da 65 W incluso.

Offerta TOP sul HUAWEI Store

Non perdere l’opportunità di acquistare il HUAWEI MateBook D16 a un prezzo scontato di 649€, ideale per chi cerca un laptop con un ampio display e prestazioni solide senza spendere troppo. Visita il sito ufficiale di HUAWEI per approfittare di questa promozione esclusiva e migliorare la tua produttività con un dispositivo all’avanguardia.