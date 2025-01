Huawei MateBook 14 in offerta a 781€ su Amazon con display OLED e Core Ultra 5

Il Huawei MateBook 14 è il notebook da prendere in questo momento su Amazon: con l’offerta in corso, infatti, è possibile acquistare la versione con display OLED e processore Intel Core Ultra 5 al prezzo scontato di 781 euro e con la possibilità anche di effettuare il pagamento in 12 rate mensili, con carta di debito e senza interessi. Si tratta di una promo ottima: a questo prezzo, infatti, il notebook di Huawei ha un rapporto qualità/prezzo davvero ottimo. Il modello è venduto e spedito da Amazon. Per sfruttare la promo basta premere sul box qui di sotto.

Huawei MateBook 14: il prezzo è ottimo

Il Huawei MateBook 14 è dotato della seguente scheda tecnica:

display OLED touch da 14 pollici con risoluzione 2.8K e refresh rate massimo di 120 Hz

con risoluzione e refresh rate massimo di processore Intel Core Ultra 5

16 GB di memoria RAM

1 TB di SSD

una batteria da 70 Wh

sistema operativo Windows 11

webcam 1080p

tastiera retroilluminata italiana

Il notebook di Huawei è, quindi, completo, sotto tutti i punti di vista. Le specifiche sono ottime e il laptop è in grado di garantire ottime prestazioni e un’autonomia elevata. Grazie a un peso di appena 1,3 chilogrammi, inoltre, il notebook è facile da utilizzare in mobilità, senza limitazioni.

Con la nuova offerta Amazon è ora possibile acquistare il Huawei MateBook 14 al prezzo scontato di 781 euro e c’è anche la possibilità di effettuare il pagamento in 12 rate mensili, con carta di debito e senza interessi. Per accedere subito alla promo basta premere sul box qui di sotto.