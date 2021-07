Huawei interrompe silenziosamente le varianti da 12 GB di RAM relative all'edizione Porsche Design del Mate 40 RS annunciato lo scorso anno.

Mate 40 RS Porsche Design: la decisione di Huawei

Huawei ha lanciato la serie Mate40 alla fine del mese di ottobre 2020. Il Porsche Design RS è il modello più costoso della gamma. Inizialmente, il device era disponibile solo in due configurazioni di archiviazione. Una terza variante è stata rilasciata all'inizio di maggio 2021. Due mesi dopo però, la società ha interrotto silenziosamente le prime due iterazioni.

Il flagship premium ha debuttato in due varianti di memoria: 12 GB + 256 e 12 GB + 512 GB in Cina. A livello internazionale, è stato reso disponibile solo nella versione da 12 GB + 512 GB.

Un paio di mesi fa a maggio, la società ha lanciato una nuova variante da 8 GB + 256 GB per il suo paese d'origine. Da allora, i due modelli da 12 GB sono stati segnalati come “Sold Out” nell'intera regione asiatica.

Ora, secondo un informatore focalizzato su Huawei su Weibo, si evince che la società ha interrotto la produzione delle varianti da 12 GB di RAM del terminale. Secondo lui, l'azienda venderà solo la versione da 8 GB + 256 GB nel prossimo futuro.

Chiede alle persone di acquistare la nuova variante invece di aspettare il modello da 12 GB di RAM. Il leakster ha persino criticato i rivenditori offline e il servizio clienti per aver dato false speranze sulla disponibilità della variante con RAM superiore per il prossimo futuro.

La non disponibilità di alcuni modelli e la riedizione di più smartphone premium con chip 4G indicano chiaramente che Huawei è gravemente danneggiata dal divieto degli Stati Uniti e dalla carenza globale di semiconduttori. La quota di mercato degli smartphone dell'azienda è stata ora occupata da OPPO, Vivo e Xiaomi in Cina e nei mercati globali. La fine per il colosso cinese sembra essere vicina; come andrà a finire?

