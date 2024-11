Huawei Mate 70, svelata accidentalmente la data d'uscita

Huawei Mate 70 è ormai in dirittura d’arrivo. Ma se per il momento una data d’uscita ufficiale (relativa al lancio in Cina) ancora non c’era, pare che ora sia stata accidentalmente confermata durante un evento live streaming proprio da uno dei vertici di Huawei. Se così fosse, ma la fonte è da ritenersi affidabile, l’attesa sarà brevissima.

Quando esce Huawei Mate 70?

Già si parlava di un lancio a novembre per Huawei Mate 70, l’ultima serie di punta dell’azienda cinese, ma nulla era stato confermato. Tuttavia, sembra che la data ufficiale sia trapelata per errore durante un evento live streaming del Guangzhou Auto Show 2024.

A confermarla è stato il presidente del Consumer Business Group di Huawei, Yu Chengdong, che parlando di una nuova smart car ha confermato che la serie Mate 70 verrà lanciata il 26 novembre.

Lo stesso Chengdong aveva in precedenza affermato che i device della serie Mate 70 sarebbero stati lanciati prima della fine di novembre, quindi non c’è una sorpresa vera e propria. Questa volta, seppur per errore, ha fornito la data esatta. Resta tuttavia poco chiara la disponibilità globale della nuova serie firmata Huawei.

Le caratteristiche dei nuovi flagship

Si vocifera che verranno rilasciati quattro modelli: Mate 70, Mate 70 Pro, Mate 70 Pro+ e Mate 70 Ultimate Design. Tutti i modelli dovrebbero, secondo le indiscrezioni, presentare specifiche premium, con alcune variazioni nel design e nelle configurazioni della fotocamera.

Ad esempio, il modello Mate 70 Pro – presumibilmente quello base – potrebbe sfoggiare un sensore principale da 60 MP affiancato da fotocamere ultra-grandangolari e teleobiettivo da 48 MP, offrendo un aggiornamento rispetto al predecessore. Porterà anche miglioramenti da punto di vista dell’Intelligenza Artificiale.

L’intera serie Mate 70 dovrebbe essere alimentata dal processore Kirin 9100, un chip da 6 nm, a differenza di quanto affermato in precedenza da voci di corridoio che volevano per gli ultimi smartphone di punta di Huawei un processore Kirin da 5 nm.

I telefoni offriranno riconoscimento facciale 3D, forse anche un sensore di impronte digitali integrato nel pulsante di accensione anziché nel display. Inoltre, c’è chi suggerisce possano offrire funzionalità dual OS. Mancano solo poco più di dieci giorni al 26 novembre: tra poco scopriremo cosa ha davvero in serbo la nuova serie Huawei Mate 70.