Huawei Mate 50 RS: svelato il suo design esclusivo

Da quanto scopriamo in rete, possiamo dare un primo sguardo a quello che sarà il design del futuro Huawei Mate 50 RS, il flagship di punta dell’OEM cinese per il mercato domestico.

Come tutti sappiamo, l’azienda si sta preparando per presentare le nuove ammiraglie della line-up Mate 50. Sui terminali sappiamo molto poco, ma le indiscrezioni continuano ad emergere giorno dopo gionro. Non sappiamo neanche se arriveranno da noi, ma onestamente ci speriamo. Sicuramente il debutto degli stessi è previsto per il mercato locale asiatico per i primi di settembre, ma non è da escludere una commercializzazione europea. Adesso prima del lancio, scopriamo quale sarà il design della back cover del dispositivo speciale denominato “RS Porsche Edition”.

Huawei Mate 50 RS: le presunte caratteristiche

La fuga di notizie ci mostra quindi un modulo fotografico di forma ottagonale posto nella parte centrale della back cover in una griglia con i sensori disposti in posizione quadrata. Fra le altre cose, leggiamo che potrebbe esserci il Huawei Imaging XMAGE.

Se dobbiamo prendere per buona l’indiscrezione, notiamo che il telefono arriverà in tre colorazioni: nero, rosso e giallo. Vi invitiamo a prendere il tutto con “un pizzico di sale”, anche perché non abbiamo notizie ufficiali da Huawei in merito.

Fra le altre cose apprendiamo che il Mate 50 disporrà di uno schermo a 90 Hz, mentre le versioni Pro e RS godranno del supporto alla frequenza di aggiornamento di 120 Hz. Sotto la scocca dovrebbe battere un cuore Kirin 9000S di HiSilicon, una versione ottimizzata del precedente Kirin 9000.

Tuttavia, potrebbero non esserci abbastanza chip HiSilicon per tutti. Secondo altri rumors infatti, il device potrebbe essere alimentato dal processore Snapdragon 888 o dallo Snapdragon 8 Gen 1. Ovviamente non ci sarà il modem 5G al seguito.

Il sistema operativo potrebbe essere HarmonyOS 3.0 / HongMeng OS. Potremmo assistere al lancio di questi gadget il prossimo 7 settembre 2022.

Se volete provare l’ecosistema di Huawei vi consigliamo il Nova 9 a soli 241,34€ con spedizione gratuita e consegna celere in pochissimi giorni.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione.