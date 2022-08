Huawei Mate 50: certificato e pronto al lancio

Huawei si sta preparando per lanciare nuovi smartphone di punta nel mercato locale cinese; nonostante i ban americani che inficiano sulle prestazioni finanziarie dell’azienda, lo spirito di rivalsa è ancora alto. I dirigenti sperano di riconquistare le quote perdute e recuperare le posizione svantaggiata. Ora, l’OEM cinese non compete più nel settore ma mira solo a “non fallire”.

Tuttavia, non sembra voler mollare la prese; adesso sappiamo che lancerà a momenti i nuovi terminali premium facenti parte della serie Mate 50. Di fatto, tre nuovi telefoni sono stati certificati presso il CMIIT cinese pochi giorni or sono. I dettagli non li abbiamo ma sappiamo che presto arriveranno sul suolo asiatico.

Huawei Mate 50: ecco gli utlimi dettagli

Come da report, notiamo che la versione classica della serie Mate 50 è appena stata avvistata presso l’ente cinese 3C con il numero di modello DCO-ALoo. Sappiamo che supporterà la fast charge cablata da 66W e ora scopriamo che anche un nuovo laptop ha superato questa certificazione. Il device però, avrà il supporto alla ricarica rapida da 65W del brand e si chiamerà MateBook E.

Tutti i gadget avvistati sembra che supportino diversi standard e notiamo che saranno sicuramente compatibili con l’LTE. I telefoni saranno Dual SIM e presenteranno sistema operativo HarmonyOS. Non ci sarà il 5G.

Il debutto della gamma Mate 50 potrebbe avvenire a settembre. Ancora non c’è una data precisa ma solo speculazioni in merito. Secondo un noto insider infatti, il lancio dovrebbe avvenire per il 7 settembre e in questo evento ci aspettiamo ben tre device di fascia media, medio-alta e premium. Il Mate 50e dovrebbe avere lo Snapdragon 778G, il Mate 50, il 50 Pro e l’RS invece, dovrebbero presentare lo Snapdragon 8 Gen 1 senza 5G.

Se volete acquistare un buon midrange invece, Huawei Nova 9 a 299,00€ è un’ottima soluzione, acquistabile su Amazon.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione.