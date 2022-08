Huawei Mate 50: produzione di massa iniziata, lancio imminente

Stando a quanto si legge, sembra che Huawei stia preparando i componenti per la produzioe di massa del suo Mate 50; il debutto dello stesso è alle porte, ma cosa sappiamo ad oggi? Cerchiamo di fare il punto delle indiscrezioni trapelate online.

Come tutti sappiamo, la compagnia cinese si sta preparando per presentare al mondo la nuova gamma di ammiraglie nel mercato locale interno; si chiamerà Mate 50 e comprenderà ben quattro device: Mate 50, Mate 50e, Mate 50 Pro e Mate 50 Pro RS Edition. I terminali sono approdati in tutti i portali per la certificazione e questo suggerisce un debutto imminente.

Huawei Mate 50: facciamo il punto

Secondo un report del portale di CNMO, scopriamo che l’azienda cinese di Ren Zhengfei sta per iniziare la produzione in serie dei componenti della gamma Mate 50. La società si sta preparando per il debutto di settembre e si dice che i componenti saranno tutti di fornitori locali cinesi. Il colosso asiatico vuoel diventare autosufficiente dal punto di vista tecnologico.

Basti pensa a quello che Huawei ha fatto con il Mate 40E, il P50 e così via; la società ha aumentato la produzione di componenti “fatti in casa” come pannelli, batterie, moduli, sensori e non solo.

Tornando alle caratteristiche delle nuove ammiraglie, i dettagli dei telefoni devono ancora essere confermati ma sappiamo tantissime informazioni grazie ai leakster e agli insider del web. I dispositivi godranno del supporto alla fast charge da 66W, avranno un processore Snapdragon 888 di Qualcomm compatibile con le sole reti 4G, ma si dice che il Mate 50e potebbe disporre dello Snapdragon 778G più economico. Al contrario, Mate 50 Pro e Pro RS avranno il Kirin 9000s, uno schermo con refresh rate da 120 Hz mentre gli altri vanteranno display a soli 90 Hz.

