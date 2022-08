Huawei Mate 50: cosa (non) sappiamo ad oggi?

Il debutto della nuova serie di smartphone di punta di casa Huawei sembra essere alle porte; i device hanno ottenuto tantissime certificazioni in Cina. Facciamo il punto su cosa sappiamo sul Mate 50, il super flagship in questione.

Huawei Mate 50: tutto quello da sapere

Secondo quanto si apprende, Huawei lancerà a breve i suoi nuovi flagship per il mercato interno; si chiameranno Mate 50, 50 Pro, 50 RS e dovrebbero venir annunciati a breve. Sicuramente arriveranno in Cina, mentre nel resto del mondo ancora non ci è dato saperlo. Ad oggi possiamo dirvi che questi terminali sono stati avvistati su tantissimi database per le certificazioni, quindi il loro debutto dovrebbe essere dietro l’angolo.

Basti pensare che se un device viene avvistato online, probabilmente anche il suo debutto non sarà lontano. Gli ultimi rumors affermano anche anche il Mate 50e potrebbe far parte di questo gruppo ma ad oggi non ci è dato saperlo. L’azienda non ha rivelato i dettagli dei top di gamma in arrivo, quindi dobbiamo attendere ancora un po’ per saperne di più in maniera ufficiale. Per fortuna però, c’è il tipster Digital Chat Station a svelarci tutti i segreti.

Su Weibo, l”insider ha detto che la line-up in questione presenterà il supporto alla fast charge da 66W; ad oggi il modello base è stato avvistato presso il sito 3C, presso il SRRC e il CTA. Non di meno, il tipster ha anche rivelato che il Mate 50 avrà tantissime nuove funzionalità estetiche esclusive e presenterà un display curvo.

Fra le altre cosa sappiamo che ci dovrebbe essere un processore Qualcomm Snapdragon 888 in versione 4G; la versione Mate 50e invece, dovrebbe presentare lo Snapdragon 778G e i modelli premium invece, potrebbero disporre del Kirin 9000S.

Intanto, se volete provare l’esperienza Huawei con AppGallery e HMS, vi consigliamo il Nova 9 a soli 299,00€ da Amazon con spedizione gratuita.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione.