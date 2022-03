Huawei Mate 50 Pro: il ritorno del NOTCH

Si apprende sempre più spesso che il Mate 50, il super flagship di casa Huawei, è prossimo ad un debutto, perlomeno in Cina. Tuttavia, il problema principale del marchio è che non vi sono abbastanza chipset per far fronte alla produzione e che l'azienda non ha accesso alle tecnologie americane per la produzione dei moduli 5G.

Per queste ragioni, la società fatica molto a tenere il passo e non riesce a produrre grandi quantità di smartphone per tutti i mercati; non di meno, i dispositivi premium si sono ridotti sempre più e, solo nell'ultimo anno, abbiamo visto una manciata di prodotti top arrivare sul mercato locale e, solo molti mesi dopo, anche in Europa.

Huawei Mate 50: ci siamo, arriverà fra poco

Adesso si apprendono nuove informazioni chiave relative alla produzione di un eventuale Mate 50/Mate 40E Pro per il prossimo futuro; il device dovrebbe disporre nuovamente di un processore Kirin 9000L di HiSilicon, del modem 5G e potrebbe presto arrivare sul mercato.

Il fatto che l'azienda si stia preparando a rilasciare il nuovo top di gamma è indicato anche dall'immagine di un vetro protettivo, che è trapelata su un portale cinese e secondo la fonte, andrà a ricoprire lo schermo del flagship Mate 50 Pro. Dalle indiscrezioni emerse si è scoperto che il pannello frontale ha un ritaglio per il notch, proprio come il device premium del 2019, il Mate 30. All'interno della tacca saranno allocati sensori e selfiecam.

Ad oggi non sappiamo nulla sulle ipotetiche caratteristiche dei futuri device; la line-up potrebbe essere composta da due prodotti (standard e Pro) ma al momento non sappiamo nulla più. Lecito ipotizzare che arriveranno con SoC premium privo del modulo 5G, coadiuvati da memorie RAM da 8 o 12 GB e storage da 128 o 256 GB. Il pannello sarà sicuramnte un OLED e ci sarà la fast charge wireless e cablata.

Segnaliamo che le immagini concept pubblicate in questo articolo sono solo rappresentative.